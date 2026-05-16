FC Barcelona - Real Betis: alineaciones probables de la jornada 37 de LaLiga EA Sports

La Liga ya ha echado el cierre para ambos equipos. Por eso, el partido entre FC Barcelona y Real Betis será el único que se dispute fuera del horario unificado de la penúltima jornada. Los culés llegaron a este tramo final con la posibilidad de alcanzar los 100 puntos, pero esa opción se esfumó tras la derrota en Mendizorroza ante el Alavés, donde Hansi Flick alineó un equipo repleto de secundarios frente a un rival que jugaba por evitar el abismo del descenso.

El Barça cayó ante el Alavés / Valentí Enrich / SPO

Más que por puntos, el Barça afronta este encuentro como una verdadera fiesta de despedida. Será la última aparición de la temporada en el Spotify Camp Nou y, muy probablemente, el adiós definitivo de Robert Lewandowski como local. Aunque el objetivo competitivo es mínimo, la posibilidad de cerrar la temporada con un pleno de victorias en casa puede servir de motivación extra para los azulgranas.

El Real Betis llega al Spotify Camp Nou con la moral por las nubes después de certificar su clasificación para la próxima UEFA Champions League tras vencer al Elche. Para gran parte de su afición será la primera vez que vea al equipo en la máxima competición continental, ya que la anterior y única participación se remonta a la lejana temporada 2005/2006.

Manuel Pellegrini felicita a Bellerín y Lo Celso tras la clasificación del Betis a Champions League al ganar en Liga al Elche en La Cartuja en la jornada 36 de LaLiga / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Pocas bajas y varias dudas en el once de Flick

El FC Barcelona cuenta prácticamente con toda la plantilla disponible, con la única baja confirmada de Lamine Yamal por lesión. Joan Garcia podría entrar en la portería tras quedarse en el banquillo ante el Alavés, ya que su Trofeo Zamora no peligra.

En zaga se esperan cambios y una defensa más titular que suplente, aunque Ronald Araujo podría regresar al once. La principal atención estará en la delantera: Lewandowski disputará su último partido como local en el Spotify Camp Nou y tiene a tiro entrar en el top-10 histórico de goleadores del club, un hito que Flick no querrá dejar pasar.

Robert Lewandowski celebra el título de Liga / AFP7 / Europa Press/Javier Borrego

En el Betis, Manuel Pellegrini tiene dudas en la portería: no está claro si alineará de inicio a Álvaro Valles, titular habitual en Liga, o a Pau López, que ha sido el portero en las eliminatorias europeas. Con las bajas de Bartra, Ángel Ortiz y Ruibal por lesión, y las sanciones de Diego Llorente y Cucho Hernández, la pareja de centrales formada por Valentín Gómez y Natan parece fija.

En el centro del campo se esperan rotaciones entre Fidalgo, Fornals, Deossa y un Sergi Altimira que vuelve tras superar una lesión. Por último, queda por ver si Ez Abde repite en el once o si el técnico chileno prefiere apostar por Riquelme desde el principio.

Alineaciones probables

XI del FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, De Jong, Gavi; Rashford, Raphinha y Lewandowski.

XI del Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa, Fornals; Antony, Abde y Bakambu.