El último baile de Lewandowski en el Spotify Camp Nou

El último partido de la temporada en el Spotify Camp Nou no tendrá interés competitivo, pero sí que será muy especial a nivel emotivo. El anuncio de Robert Lewandowski, que no continuará en el FC Barcelona cuando finalice la presente temporada, marcará el único encuentro de la 37ª jornada de Liga que se disputará al margen del horario unificado, pues el Real Betis, con la quinta plaza asegurada, también tiene los deberes hechos.

Hansi Flick avanzó en la rueda de prensa de ayer que el delantero polaco será titular contra el conjunto andaluz y podrá recibir, por consiguiente, “el homenaje que se merece” por parte del barcelonismo. Será el punto final, con permiso del partido del próximo fin de semana ante el Valencia en Mestalla, a cuatro años como culé de un futbolista que llegó al club como crack mundial y se marchará como leyenda.

Alineación reconocible

También aseguró el entrenador del Barça que hará “cambios” respecto al once que perdió en Mendizorroza el pasado miércoles. En la portería, “Szczesny se merecía jugar contra el Alavés”, pero hoy "jugará Joan Garcia" a pesar de que se esté jugando el premio Zamora. Flick ha dejado claro en cuantiosas ocasiones que no piensa en los galardones individuales.

En el resto de la alineación se espera que regresen a escena futbolistas de la columna vertebral que no disputaron ningún minuto en Vitoria o participaron en los compases finales como Eric Garcia, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri o Ferran Torres. En cambio, podrían descansar futbolistas que sí que vienen de salir de inicio como Cubarsí, Marc Bernal, Koundé, Balde o Dani Olmo. Gestión de cargas en una semana de tres enfrentamientos. Hansi nunca se ha mostrado partidario de correr riesgos y sobra decir que no lo hará ahora, con el título doméstico certificado.

Veremos si Ronald Araujo, que en este mes de mayo solo ha estado sobre el terreno de juego un total de ocho minutos (todos en el triunfo en El Sadar), puede aprovechar la ocasión para ser titular. En ese caso, todo apunta a que jugará en el lateral derecho. Y es que, en los últimos meses, la mayoría de minutos que ha disputado han sido en el carril y no en el eje de la retaguardia.