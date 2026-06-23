Ayyoub Bouaddi, el mediocentro de 18 años que vale una fortuna por lo que todavía no se puede medir: "Tiene cosas de Busquets, Xavi e Iniesta"

Tiene 18 años, juega como si ya hubiera vivido tres carreras y costará tantísimo dinero porque lo que le hace especial todavía no se puede medir ni trasladar a una hoja de Excel (tiempo al tiempo). Aunque tras sus dos partidos en el Mundial con Marruecos ya no queda nadie que no se haya subido al carro de Ayyoub Bouaddi, conviene recordar que viene de despuntar regularmente en la Ligue 1 de la mano del Lille. Visto lo visto, cualquier equipo con capacidad económica debería lanzarse a por él.

En la era de los datos, en la que se mide todo (esfuerzos, arrancadas, velocidades punta, potencias, pases, duelos disputados, disparos, zonas de movimiento y hasta la forma exacta de correr), Bouaddi destaca por algo casi inmedible: presencia y madurez.

Ayyoub Bouaddi, rodeado de Paquetá y Raphinha / Sebastiao Moreira / EFE

Puede sonar a topicazo, pero solo basta con encender la televisión para darse cuenta de que con él hay pocas posibilidades de equivocarse. Un jugador que no es espectacular, que incluso puede no llamar la atención a aquellos a los que no les interesa demasiado el fútbol, pero que deja completamente enamorados a quienes lo miran con algo más de entusiasmo que el de pasar simplemente el rato.

El fútbol de Bouaddi se explica porque baja las pulsaciones de todos los que juegan a su alrededor. Saben que, a su lado, todo sale mejor. Es un intangible que resulta casi imposible de transmitir. Y el marroquí, nacido en Senlis, Francia, el 2 de octubre de 2007, lo tiene.

Ese es el principal motivo por el que el Lille sabe que tiene entre manos una pieza de mercado carísima. Después tiene muchísimas cosas más. Mide 1,85, tiene zancada, va bien al choque, roba, abarca mucho campo y no se esconde. Al revés: aparece para dar sentido al plan del entrenador. Todo lo hace con inteligencia, con oficio (otro topicazo del periodismo, pero completamente cierto en este caso). Con 18 años.

Ayyoub Bouaddi, tras el partido entre Marruecos y Brasil / Archivo

La vida, con esa edad, se vive a una intensidad única. Echen la vista atrás. Pero, sobre el campo, Bouaddi ya ha jugado tres Mundiales. Pausa, finura y elegancia. No le hace falta acelerarse ni saltar al césped sobreexcitado. Brilla desde el control orientado, el arte de perfilarse y la dificultad de dar siempre el pase fácil, que no tiene nada de sencillo.

Salvando todas las distancias, porque conviene salvarlas, porque uno es el mejor de la historia en su posición y el otro acaba de sacarse los pañales en esto del fútbol, hay algo en Bouaddi que recuerda a una debilidad personal: Sergio Busquets. Por esa forma de jugar como si tuviera un plano del partido en la cabeza, como si ya hubiese jugado ese duelo. Por esa elegancia sin adornos. Por esa sensación de que el valor no está en tocar mucho la pelota, sino en tocarla bien y solo cuando toca. Y no solo a quién escribe estas líneas. También a fuentes de la federación marroquí que aseguraron recientemente a EFE que "tiene cosas de Busquets, Xavi e Iniesta".

El día que cumplió 17 años y miró al Madrid de frente

El mundo alucinó con él ante Casemiro, Paquetá y Guimarães. Después, cuando se lució frente a McTominay o McGinn. Pero cuando aún no tenía ni la mayoría de edad, ya se dejó ver ante el Real Madrid en Champions League. Fue el 2 de octubre de 2024, el día en que cumplía 17 años, y su Lille ganó 1-0. Marcó Jonathan David, brilló Edon Zhegrova y al equipo lo sostuvo el 'chavalín', que jugó los 90 minutos en un centro del campo en el que participaron jugadores como Camavinga, Tchouaméni, Valverde o Bellingham, y después Modrić y Güler. Casi nada.

Endrick y Bouaddi en el Real Madrid-Lille de la temporada pasada / EFE

Pero Bouaddi ya había hecho historia. Antes del Mundial, claro, y de esa noche de Champions. Con 16 años y tres días se convirtió en el futbolista más joven en disputar una competición europea masculina de clubes.

Los clubes no pagan millonadas por un mediocentro adolescente solo porque tenga buen pie. Bueno, algunos sí. Pero normalmente lo hacen porque hay una curva de crecimiento interesante por explotar. Seguramente no haya nadie capaz de dibujar la de Bouaddi. A nivel deportivo, tiene todo lo que se necesita para intuir que se trazará hacia arriba. Y, a nivel actitudinal, todo lo que se necesita para poder afirmarlo casi sin miedo a equivocarse.

El futbolista que sigue estudiando matemáticas

Los que han trabajado con él hablan maravillas de su fútbol. Tanto en las categorías inferiores de Francia (pasó por todas antes de que Marruecos lo 'fichara' para su absoluta) como en el Lille y en los Leones del Atlas. Pero también destacan su “amueblada” cabeza. Eso es clave para no echar a perder el talento.

Ayyoub Bouaddi y Olivier Giroud son compañeros de equipo en el Lille / Agencias

La parte más fascinante de Bouaddi está lejos del fútbol. Su inteligencia dentro del rectángulo de juego es la extensión de su dedicación fuera de él. Bouaddi es estudioso y metódico. Un “coco” de las matemáticas, materia sigue estudiando en la universidad y que no ha dejado de lado ni durante el Mundial, y un crack en oratoria, campo en el que incluso ganó concursos con 15 años.

¿Casualidad? No lo parece. Bouaddi juega como alguien acostumbrado a resolver problemas. Como si cada posesión fuera una ecuación en la que hay que tener en cuenta dónde está el rival y dónde está el compañero para encontra la solución: el espacio libre.

En definitiva: ¿por qué Bouaddi gusta tanto y costará más? Siempre es buena idea recordar a Johan Cruyff. Él decía que “jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es lo más difícil que hay”. Si hubiera visto a Bouaddi, seguro que habría disfrutado. Un futbolista especial que cumple a rajatabla una de las lecciones más recordadas del arquitecto del 'Dream Team'. Por eso valdrá tanto.