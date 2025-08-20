Cumbre de Deco en Barcelona con el agente de Vanderson y Caio Henrique

Se acerca el cierre de mercado y comienzan a darse movimientos sorpresivos. El agente de los laterales del Mónaco, Caio Henrique y Vanderson, el brasileño Giuliano Bertolucci, se ha pasado por Barcelona en un viaje relámpago para mantener una cumbre sorpresa con el director deportivo del Barça, Deco. Los dos futbolistas brasileños eran muy del gusto del club blaugrana pero, en principio, el club no tendrá margen para firmar jugadores...salvo que haya alguna venta de última hora.

El lateral derecho Vanderson llegó a sonar como claro candidato a la posición de lateral derecho durante muchos meses, pero el precio que imponía el Mónaco, superior a los 25 millones de euros, acabó desbaratando la operación. El club blaugrana, además, apostó por la continuidad de Koundé y también ha colocado a Eric Garcia en esta posición. El canterano, de hecho, ha comenzado la temporada como titular por el flanco derecho de la defensa y tiene la absoluta confianza de Hansi Flick.

Caio Henrique es un carrilero por banda izquierda y con experiencia en la Liga española. Su precio es mucho menor y puede jugar también en la posición de central. A principios de verano, cuando el Barça estába estudiando el mercado de laterales zurdos, tanto él como Grimaldo se convirtieron en las opciones más sólidas. Hoy por hoy, el club confía plenamente en Balde y piensan dar la alternativa a Jofre Torrents. El canterano está preparado para dar el salto y el club podría avanzar su proyección al primer equipo un año antes. Además, Gerard Martín puede ocupar la posición de lateral y central zurdo esta temporada.

Los dos laterales brasileños tienen ofertas de la Premier League y, quizás, su entorno ha querido saber si el Barça podría realizar un movimiento de última hora. En estos momentos, el club está centrado en inscribir a los jugadores que no tienen dorsal -Szczesny, Gerard Martín, Marc Bernal y Bardhji- a la espera de que se pueda dar también alguna salida sorpresa de última hora. Hay ofertas por varios jugadores y el Barça estaría abierto en vender a Marc Casadó si el futbolista pide salir.