Reunión clave de Deco con los agentes de De Jong para su renovación

Días de reuniones y trabajo a contrarreloj en Can Barça. Tras la reunión con los agentes de Iñaki Peña y Héctor Fort, el día no ha terminado ahí en los despachos.

Según ha podido saber Sport, el nuevo abogado de Frenkie de Jong, el francés Sebastian Ledure, ha acudido hoy a la Ciutat Esportiva Joan Gamper y se ha reunido con el director deportivo del FC Barcelona, Deco. El encuentro llega tras la ruptura del centrocampista holandés con Ali Dursun, el agente que lo había representado hasta ahora.

Fuentes del club señalan que se trató de una charla informal para que Ledure y Deco se conocieran en persona dado que nunca habían tenido un trato directo. No hubo negociación de cifras ni plazos, pero el nuevo representante ya negocia con el club para abrir conversaciones de una nueva extensión del contrato del jugador holandés. Ledure acudió acompañado por Woutter Janssens, otro abogado de su agencia de representación que también estuvo presente en la reunión.

De Jong había esperado a que se resolvieran cuestiones de documentación y a que finalizara el contrato que lo unía con Dursun. Con esos trámites ya solventados, su equipo legal ha accedido a mantener este primer contacto con Deco.

En el plano deportivo, Frenkie sí ha entrenado hoy con el grupo. Ayer se ausentó con permiso del club por paternidad, aunque su hijo todavía no ha nacido. Se espera que el parto se produzca en las próximas horas, pero el internacional neerlandés, comprometido al máximo con la entidad culé, no ha querido perderse la sesión de hoy para mantenerse a tono y preparar el partido del próximo fin de semana ante el Levante.

El Barça valora positivamente la normalidad con la que se ha desarrollado el contacto se espera que las conversaciones con Ledure avancen sin prisa pero sin pausa. La intención de las partes es que el proceso sea distendido y sin demasiada intervención de figuras externas. En definitiva, se quiere negociar cara a cara y de manera sincera dado que es una renovación que lleva más de un año estancada y que ambas partes quieren que se produzca.