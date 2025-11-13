El Barça monitoriza a Thomas de Martis, perla argentina de 17 años

El Barça sigue apostando por el talento joven en todo momento. La Masia ha sido clave para el resurgir de estos últimos años, con jugadores tan importantes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín, entre muchos otros. Pero los azulgranas también son muy buenos detectando ese talento fuera y acoplándolo a su proyecto. El último caso más evidente es Pedri.

El fútbol sudamericano siempre había sido un fortín para el Barça. Los azulgranas se solían avanzar en todos los grandes movimientos a sus competidores en Europa, pero tras el fichaje de Neymar todo cambió y el Madrid cogió la delantera.

Según informa Albert Fernández en Gol Televisión, los culés habrían puesto sus ojos en un delantero argentino de 17 años: Thomas de Martis (26/06/2008). El futbolista está jugando el Mundial sub-17 en Catar y los azulgranas harían meses que lo están monitorizando.

De Martins, nacido en Mar del Plata y actual jugador de Lanús, es un delantero con gol. Ya lo demostró en el Sudamericano sub-17 consiguiendo la clasificación al Mundial con seis tantos. Es un jugador rápido, fuerte y con olfato de gol. De hecho, cuando le preguntaron a qué delantero se parece, él contestó que a Haaland, aunque con varios centímetros menos (mide 1.81m).

En el Mundial sub-17 le está costando un poquito más abrir su cuenta personal. La albiceleste ha ganado sus tres encuentros de fase de grupos ante Bélgica, Túnez e Islas Fiyi. El marplatense jugó los dos encuentros de titular y fue suplente ante la selección oceánica. Su próximo compromiso será el 14 de noviembre ante México en los dieciseisavos de final.

Con solo 17 años ya ha debutado en la máxima categoría del fútbol argentino y empieza a ser un habitual en las convocatorias de Mauricio Pellegrino. También debutó en la competición continental jugando un minuto en la ida de los octavos de final de la Sudamericana ante Central Córdoba. El 'granate' está clasificado para la final y se enfrentará al Atlético Mineiro el próximo 22 de noviembre para buscar su segundo título.

El club azulgrana tiene siempre ojeadores en todo momento activos y el Mundial sub-17 es una oportunidad perfecta para detectar los mejores jóvenes talentos del mundo.