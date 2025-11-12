Maldini resuelve la duda sobre si Messi se acoplaría al Barça de Flick: "No tengo claro que futbolísticamente encajara"

El regreso de Leo Messi al Camp Nou en secreto ha sido el tema de la semana, ya que nadie esperaba que la máxima leyenda del club visitara el estadio con un perfil tan bajo, mientras el primer equipo y la Junta Directiva estaban en Vigo para enfrentarse al Celta.

La entrevista exclusiva con SPORT del astro argentino, además, confirma que se fue de una forma que no esperaba y que su deseo sería el de poder despedirse de toda la afición culé como le hubiese, tras 16 temporadas de éxitos en las que escaló al olimpo de la historia del deporte.

Por eso, tras leer la carta de amor de Leo al Barça volvieron a ilusionarse con la posibilidad de ver al astro argentino defendiendo el escudo del club que guarda en el corazón y que tiene tatuado en su piel.

Sin embargo, en una charla del presidente Laporta con 'El matí de Catalunya Ràdio' despejaba los rumores al confirmar que "hacer especulaciones sobre una posible vuelta como jugador, no corresponde" y que no veríamos al jugador de vuelta para jugar seis meses, como hicieron otros iconos como David Beckham en el PSG o Thierry Henry en el Arsenal.

Sin embargo, la especulación es deporte nacional en España y siempre gusta imaginar situaciones hipotéticas en las que se cumplen los sueños menos probables. Así, Julio Maldonado, Maldini, se ha sumado a la aventura y se ha atrevido a valorar si un regreso del hijo pródigo sería beneficioso para el club a nivel futbolístico.

Lionel Messi ganó la Bota de Oro 2025 en la MLS, al anotar 29 goles en 31 partidos con el Inter Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

"¿El fútbol que practica Hansi Flick permitiría a Messi encajar en el equipo?", se cuestiona el experto en su canal de YouTube, 'Mundo Maldini'. "El Barça de Flick juega a presionar muy alto y Messi es un jugador que difícilmente te va a hacer una presión muy alta. No lo hacía cuando estaba en el máximo nivel, no lo va a hacer ahora", reflexiona y puntualiza que tan solo le vio apretar a los rivales con Guardiola.

"Es difícil que físicamente esté para entrar en el organigrama y la forma de jugar" que propone el técnico alemán. Haciendo cábalas, Maldini piensa que para que entrara el argentino debería salir del once Dani Olmo o Fermín, pero piensa que solo "podría jugar contra los equipos más pequeños".

Sin embargo, cree que "daría mucho espectáculo y levantaría al público en la grada", además de dejar "algunos pases fantásticos", ya que la calidad no la ha perdido. Pide no comparar el tipo de juego que practica en la MLS con el que podría ofrecer en Europa, porque "tú le ves jugar allí y la diferencia es muy grande" en cuanto al nivel de los rivales.

Finalmente, apunta que "le encantaría verle en el Barça otra vez, pero es un sueño difícil de cumplir y no tiene claro que futbolísticamente encajara". El colaborador David Diéguez, además, recuerda que en casos como el de Henry, "no jugaba más de 30 minutos", y coinciden en pensar que en ocasiones tendría más trabajo fuera del césped, "como símbolo", que metiendo goles.