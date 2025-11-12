FC BARCELONA
Pedri apunta a volver antes de lo previsto
El canario, según informa As, está protagonizando una recuperación milagrosa
Baja muy muy sensible para el Flick y para el Barça la de Pedri. El futbolista más diferencial e imprescindible en este arranque de temporada y determinante para el éxito del primer año del técnico alemán en el banquillo. El equilibrio, el catalizador. Sin duda, fue un revés importante para el de Heidelberg el no poder contar durante más de un mes y medio con una de sus grandes estrellas.
Porque las pruebas indicaban eso, que su lesión en el bíceps femoral le iba a dejar en el dique seco 5-6 semanas. Mucho tiempo para un Barça que está viviendo un verdadero calvario en estos primeros meses de competición. Sin Raphinha, sin Olmo, sin Fermín, sin Lewandowski, sin Ferran. Se las ha visto y deseado Flick.
CAUTELA
Pero parece que la vuelta del de Tegueste podría estar más cerca de lo previsto inicialmente. Según informa el Diario As, ahora no se descarta que vuelva a estar disponible para la vuelta del parón ante el Athletic Club. Desde el club se prefiere ser cautelosos y tampoco lanzar la campanas al vuelo, y más aún desde el varapalo que supuso la recaída de Raphinha, cuando estaba a las puertas del Clásico.
Ahora mismo las sensaciones son tan positivas, que se da por segura su presencia ante los colchoneros (2 de diciembre) y se abre incluso las puertas a que pueda viajar a Londres (25 de noviembre). Estos próximos días serán claves. El staff y los servicios médicos irán evaluando cómo progresa en cada sesión y sus sensaciones para valorar si ya puede disfrutar de minutos ante el equipo bilbaíno (veremos si en Montjuïc o el Spotify Camp Nou).
