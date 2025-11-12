Raphinha lanza un aviso y apunta a volver tras el parón: "Cargando..."

Raphinha no juega con el FC Barcelona de Hansi Flick desde el pasado 25 de septiembre, cuando el conjunto culer ganó por 1-3 al Oviedo en el Tartiere. Tras esa fecha, y con dos 'recaídas' de por medio, el brasileño se ha perdido un total de nueve encuentros.

Ahora, prácticamente dos meses después, apunta a volver y el propio futbolista así lo ha dejado caer en sus redes sociales, a través de unas publicaciones en 'Instagram' en las que ha dejado un claro mensaje: 'Loading' (Cargando).

Un jugador importantísimo para Hansi Flick

Más allá de su evidente impacto a nivel estadístico, ya que la pasada temporada anotó 34 goles y repartió 23 asistencias mientras que este curso ya suma tres anotaciones y dos pases de gol en solo siete partidos, la importancia del ex del Leeds va más allá de lo medible.

En un contexto en el que el Barça ha atravesado un bache de juego y de resultados, lo cual ha llevado a perder el liderato de LaLiga en detrimento del Real Madrid y a estar en puestos de play-offs en Champions, el cuerpo técnico es consciente del impacto a positivo que puede tener recuperar efectivos. Después de sumar a Robert Lewandowski, Dani Olmo y Andreas Christensen en las últimas jornadas, Hansi Flick espera contar para después del parón internacional tanto con Raphinha como con Joan Garcia, mientras que Pedri podría tardar poco más en regresar.

Joan Garcia y Raphinha entrenando con el FC Barcelona / SPORT

La vuelta del internacional por Brasil apunta a cambiar el rendimiento sobre el campo, pues, aun cuando Marcus Rashford ha rendido con creces a nivel estadístico tras la baja del nominado al 'The Best' (seis goles y ocho asistencias en 16 partidos), en lo que a trabajo sin balón se refiere no hay punto de comparación.

De hecho, uno de los principales problemas en este mal momento de juego había sido justamente la mala presión, que en un esquema como el de Hansi Flick condena al conjunto al fracaso, pues la línea adelantada pasa de ser arriesgada a poder catalogarse como 'suicidio futbolístico'. En este sentido, después de la mejora vista en la segunda mitad en Balaídos, recuperar a uno de los jugadores que más se implica en la presión tras perdida puede suponer una gran mejora en un tramo de la temporada que se antoja determinante para pelear por los objetivos.