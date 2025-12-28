Alucinan con Roony Bardghji: "Silencia a los críticos"

En Suecia ya no se habla de promesa ni de apuesta arriesgada. Se habla de realidad. El impacto de Roony Bardghji en el FC Barcelona ha provocado sorpresa y cierto ejercicio de autocrítica en su país de origen, donde muchos dudaron del salto que dio el extremo el pasado verano tras salir del FC Copenhague. El pódcast 'Sport Bladet Daily' lo resumía de forma contundente: "Roony Bardghji silencia a los críticos".

En el análisis, los periodistas suecos reconocen que la llegada de Bardghji al Barça fue vista inicialmente como una decisión difícil de entender. Venía de una rotura de cruzado, había perdido protagonismo en el FCK y parecía más lógico un destino intermedio para recuperar sensaciones. "Mucha gente se preguntaba por qué debía ir al Barça, a un club donde supuestamente iba a tardar mucho en tener oportunidades", apuntan.

Desde el país nórdico subrayan que Bardghji ha superado todas las expectativas, no tanto por los minutos acumulados —341' en los 13 partidos en los que ha tenido oportunidad de saltar al césped— sino por la manera en la que ha gestionado el contexto como suplente en la posición de la estrella del equipo, Lamine Yamal. Entró directamente en dinámica del primer equipo, trabajó en silencio y aceptó un rol secundario sin ruido. "No se le ha visto quejarse ni pedir nada. Ha trabajado duro y eso se ha notado", destacan en el programa.

Bardghji se ha ganado la plena confianza de Hansi Flick / Valentí Enrich / SPO

La confianza de Flick

El dato que más sorprende es el salto competitivo: pasar de unos meses difíciles en el Copenhague a pelear minutos en uno de los mejores equipos del mundo. "Es una trayectoria realmente notable", remarcan, poniendo en valor tanto la recuperación física como la fortaleza mental tras una lesión que lo tuvo casi un año fuera. Un trabajo que ha dado frutos sobre el césped, sobre todo en los últimos partidos en los que Hansi Flick le ha dado más confianza, con dos titularidades —una en LaLiga y una en Copa— en las que ha respondido con un gol y una asistencia.

En Suecia también se insiste en algo que en el Barça ya tienen claro: su encaje en el vestuario. Bardghji, según el pódcast de Aftonbladet, ha conectado rápido con un grupo joven y competitivo, y el club lo está cuidando en todos los sentidos, también a nivel de comunicación. Su relación con algunos compañeros, como Marcus Rashford, es una muestra más de su integración.

El análisis concluye con una idea clara: el fichaje fue una oportunidad de mercado que el Barça supo leer antes que nadie. "Es una contratación muy inteligente", apuntan, destacando que el club azulgrana se adelantó para incorporar a un jugador con talento diferencial por tan solo dos millones de euros fijos más variables, muy por debajo de su valor potencial.