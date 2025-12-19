Rashford, Roony y Laia Aleixandri vibran en el Palau

El Barça de Xavi Pascual ha contado con tres espectadores de excepción en el Palau Blaugrana. Dos de los tres fichajes del primer equipo de fútbol blaugrana han acudido hoy a animar a sus compañeros del baloncesto en la jornada 17 de la Euroliga 2024-2025. Laia Aleixandri tampoco ha faltado a la cita del mejor balonesto europeo.

Marcus Rashford y Roony Bardghji están cada vez más integrados en los esquemas de Hansi Flick y su aportación está siendo destacable. Ambos jugadores han llegado con ganas de adaptarse al 100% a la ciudad de Barcelona y a la cultura catalana.

Rashford acudió a ver al Barça de Xavi Pascual / Dani Barbeito

Acudir al Palau Blaugrana es una experiencia que marca a todos los aficionados del Barça que acuden a este pavellón. El ambiente mágico que se vive en el Palau contagia al espectador más frío.

Tras un irregular inicio de temporada, la mejoría que ha experimentado el equipo de Xavi Pascual es importante. Tras una etapa muy irregular con Peñarroya, la sección de basket blaugrana parece haber encontrado el mejor camino para recuperar el camino que conduce a los títulos.

Roony y Rashford disfrutaron en el Palau / Dani Barbeito

El futbolista que actúa como cedido por el Manchester United así como el zurdo fichado del Copenhaghe han vibrado con el equipo barcelonista de baloncesto que se ha dejado la piel ante un brillante Baskonia.

Laia Aleixandri está siendo una de las grandes sensaciones del equipo de Pere Romeu. Sin Patri Guijarro, sus actuaciones en el centro del campo están sosteninendo al Barça.

Si es habitual ver en el Spotify Camp Nou a jugadores de las secciones del Barça, en el Palau los futbolistas blaugranas también saben que es un lugar para disfrutar de grandes emociones.