El nombre que el Barça tenía en la agenda antes de fichar a Roony Bardghji

El fichaje de Roony Bardghji ha sido uno de esos movimientos que salen bien casi desde el primer día. La dirección deportiva del Barça apostó por él teniendo muy en cuenta su precio, ya que el club lo cerró por poco más de dos millones de euros, una cifra muy baja para el rendimiento que ha dado. Desde su llegada, el sueco ha tenido un impacto claro en el equipo, aportando desborde, gol y energía cuando el partido lo pedía. Además, se ha convertido en un gran revulsivo para Lamine Yamal y siempre que ha salido como titular ha respondido con buenas actuaciones.

El 'tapado' del mercado

Según ha podido saber SPORT, uno de los nombres que estaba sobre la mesa era el extremo de 18 años de River Plate, Ian Subiabre. Fuentes del club confirman que se llegó a enviar una oferta formal para ficharlo, por un monto total cercano a los 10 millones de euros. El club azulgrana llevaba tiempo buscando un extremo joven y habilidoso, por lo que puso el foco en el mercado sudamericano y dio con su perfil, que gustó mucho a la dirección deportiva. El jugador, nacido el 1 de enero de 2007, sigue en el club argentino y continúa atrayendo el interés de varios grandes de Europa dado que termina contrato el 31 de diciembre de 2026.

Se trata de un futbolista zurdo que puede jugar por ambos costados que anotó tres goles en seis partidos durante el pasado Torneo Sudamericano Sub-20. Sin embargo, Roony Bardghji era una debilidad personal de Deco, que llevaba meses tanteando su fichaje. Ni siquiera la lesión de larga duración del joven sueco frenó el interés del director deportivo azulgrana, que confió en su talento. La apuesta salió bien y el Barça terminó decantándose por él, una decisión que hoy se ve como un acierto claro.

Cuestión de prioridades

A día de hoy, el equipo azulgrana ha conseguido construir una plantilla competitiva, capaz de aspirar a todos los títulos, aunque todavía quedan un par de retoques importantes por hacer en el próximo mercado de verano. En primer lugar, el Barça busca un central zurdo con buena salida de balón, una necesidad que se ha acentuado tras la dolorosa salida de Íñigo Martínez. Además, el club deberá valorar la incorporación de un delantero centro ante la posibilidad de que Lewandowski no continúe. Tampoco se puede descartar el refuerzo de un extremo o un lateral. Todo ello, eso sí, condicionado por una situación económica delicada que obligará a priorizar, ya que resultará imposible abordar todas estas incorporaciones a la vez.