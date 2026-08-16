El Barça descarta llegar a los 80 millones por Luis Suárez

Fabrizio Romano apuntó el viernes que el colombiano Luis Suárez era una de las opciones que más fuerza estaba ganando en el Barça como plan B si no llegaba Julián Álvarez.

Unas horas más tardes, fuentes oficiales del Barça negaban "rotundamente" ningún interés por el ariete del Sporting de Lisboa.

A pesar del desmentido, Romano vuelve a vincular hoy el nombre de Luis Suárez con el Barça. Y lo hace para señalar que el club azulgrana descarta pagar la cláusula de 80 millones por el colombiano, ya que considera que es un precio demasiado alto por el valor de mercado del futbolista de 28 años.

Suárez, que marcó 33 goles la temporada pasada y participó en el Mundial, es una pieza clave del Sporting de Lisboa, que no se plantearía venderlo por una cantidad inferior a su cláusula, según estas informaciones.

El club apunta a Julián

En las últimas semanas ha crecido el baile de nombres como alternativas a Julián Álvarez, pero desde el Barça insisten que todos los esfuerzos están enfocados en fichar el argentino, a pesar de la posición del Atlético, que hasta ahora no se ha planteado sentarse a negociar con el Barça.

Gil Marín ya avisó hace unas semanas que no venderían a Julián "ni por 200 millones". La falta de predisposición del Atlético ha hecho que el Barça ni siquiera haya presentado una segunda propuesta por encima de los 100 millones de la primera.

Flick ha perdido a Lewandowski y Ferran Torres, las dos opciones para el '9' de la temporada pasada, y no cuenta con un relevo claro para el comienzo liguero ante el Elche del domingo que viene.

A día de hoy Anthony Gordon, el fichaje estrella hasta ahora, es el futbolista con más opciones para ocupar esta posición de momento. El inglés ya ocupó esta posición la temporada pasada en el Newcastle durante muchos encuentros y logró ser MVP cuando Inglaterra ganó el Europeo sub'21 en 2023.

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Flick también cuenta con las alternativas de Adeyemi o incluso Lamine, al que ya ha probado en los entrenamientos en esta posición al igual que a Ebrima. Otra posibilidad que hemos visto esta pretemporada es Hamza, un '9' clásico de solo 18 años que estuvo en el Mundial con Egipto y llegó a participar en algunos encuentros.