El Barça desmiente el interés por el delantero Luis Suárez

El delantero colombiano Luis Suárez parece que no jugará en el Barça. Fuentes oficiales del club blaugrana desmintieron a SPORT que el goleador del Sporting de Lisboa entre en los planes del equipo blaugrana para el nuevo proyecto deportivo a pesar de las informaciones que lo relacionaban con el Barça. Luis Suárez sí fue ofrecido hace unos dos meses a la dirección deportiva blaugrana, pero el Barça no ha realizado ningún paso al frente por este futbolista y, en principio, no está en la lista de posibles alternativas a Julián Álvarez. De hecho, el delantero argentino sigue siendo el único objetivo para reforzar la delantera que se está barajando.

Luis Suárez, representado por Fali Ramadani, se puso encima de la mesa del Barça en una reunión de mercado y la dirección deportiva apuntó las condiciones y la disponibilidad por fichar. Su precio de 80 millones de euros y su rendimiento le hacía atractivo, pero en el club blaugrana insisten en que no se ha negociado nada ni se negociará por este jugador ya que no entra en los planes. El periodista Fabrizio Romano había avanzado el interés, pero rápidamente las fuentes oficiales del club han querido dejar claro que no vendrá.

Sí que es cierto que el futbolista, como muchos otros, se ha analizado en las últimas semanas aunque se ha llegado a la conclusión que no es la pieza que pueda reforzar al equipo en estos momentos. No hay duda de su calidad, pero por el precio y por motivos deportivos este nombre estaría ahora mismo descartado.

En el Barça insisten en que la idea es fichar a Julián Álvarez y van a llegar hasta el final por el argentino. Julián está luchando para fichar y esperan que, finalmente, se pueda abrir una negociación con el club blaugrana para que se acabe concretando el fichaje.

El Barça también desmintió a SPORT hace unos días que Lautaro Matínez fuera una opción viable para la delantera. Se está trabajando en otros nombres, aunque la idea es aguantar por Julián.