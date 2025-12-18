La oferta del Barça por Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim, la gran joya del fútbol egipcio, va ganando enteros para convertirse en el próximo refuerzo del Barça Atlètic en una operación que el club blaugrana comienza a considerar estratégica ante el talento del delantero centro. Medios egipcios avanzan que la oferta del Barça es de una cesión hasta finales de temporada asumiendo el salario del jugador y sin contraprestación económica y una opción de compra de cuatro millones de euros en los que solo se pagaría un millón fijo y los otros tres por incentivos. No habría acuerdo definitivo.

El Barça se ha avanzado a sus competidores en el mercado llegando a un entente directo con el delantero, a quien se le ha propuesto un interesante plan deportivo. La idea es que Hamza Abdelkarim vaya fogueándose en el Barça Atllètic hasta junio para comprobar sus prestaciones en Europa y, luego, ir colocándole en dinámica de primer equipo. De hecho, se le ha prometido realizar la próxima pretemporada a las órdenes de Flick en el caso de que se abone la opción de compra.

El futbolista, que está decidido sí o sí, a realizar la operación, está presionando al Al Ahly para que acepte la propuesta económica, que en estos momentos se considera baja. El club egipcio desea un montante fijo más alto y un porcentaje de una futura venta en el caso de que el Barça acabe traspasando al delantero en el futuro como sucede en algunos casos de canteranos. Por el momento todo está bien encauzado y el Barça espera cerrar la negociación antes de final de año con el objetivo de incorporación inmediata. Hamza cumple los 18 años el 1 de enero por lo que podría viajar de forma inmediata a Barcelona.

Los ojeadores del Barça se quedaron sorprendidos por la capacidad goleadora de Hamza Abdelkarim y por sus movimientos ofensivos durante el Mundial sub'17 disputado en Qatar. Los ojeadores dieron el OK al fichaje y el club se movió rápido en el mercado para evitar que su explosión en el Mundial subiera su precio a causa de la competencia. El Bayern estuvo cerca de ficharle el pasado verano y ahora tenía varias ofertas importantes, pero el chico se ha decidido por el Barça.