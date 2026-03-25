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BALONMANO

El Barça de balonmano recupera efectivos

Tras el parón de selecciones, el entrenador del Barça de balonmano, Carlos Ortega, cuenta con todos sus jugadores disponibles para afrontar la Asobal y la Champions

Los internacionales se han reincporporado a la disciplina azulgrana tras el parón de selecciones

Los internacionales se han reincporporado a la disciplina azulgrana tras el parón de selecciones / fcbhandbol

Albert de Gregorio Perpiñá

El Barça de balonmano vuelve a la normalidad. Con el parón de selecciones ya atrás, la disciplina azulgrana encara el tramo final de la temporada, el más exigente y decisivo, con el objetivo intacto de volver a levantar todos los títulos en juego. En la sesión de este miércoles, el técnico Carlos Ortega pudo trabajar con prácticamente toda la plantilla tras el regreso de los internacionales, preparando el compromiso liguero de este sábado en el Palau (12:30h) frente al Caserío Ciudad Real.

El Barça domina con autoridad la Liga ASOBAL. Líder invicto, con once puntos de ventaja sobre el BM Logroño La Rioja y con solo 18 puntos aún en juego, el título está prácticamente sentenciado. En las próximas semanas, los azulgranas buscarán cerrar de forma matemática una Liga que sería la decimosexta consecutiva y la trigésimo tercera de su palmarés.

Con la liga prácticamente en el bolsillo, el gran foco está puesto en la Champions. El equipo firmó una fase de grupos sobresaliente, con 13 victorias en 14 partidos, lo que le permitió acceder directamente a los cuartos de final y evitar el desgaste de los octavos. Su próximo rival saldrá del cruce entre Nantes y GOG Håndbold, en una eliminatoria que marcará el camino hacia la ansiada Final Four de Colonia.

El parón internacional, además, no ha dejado malas noticias. Todos los jugadores convocados regresaron sin lesiones ni signos evidentes de fatiga, algo que permite a Ortega trabajar con cierta tranquilidad en este momento clave del curso. Aun así, la gestión de cargas será fundamental para llegar en condiciones óptimas a los partidos decisivos.

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Los jugadores que participaron en esta ventana fueron Ian Barrufet, Petar Cikusa, Antonio Bazán, Dika Mem, Ludovic Fàbregas, Emil Nielsen, Viktor Hallgrímsson y Seif Elderaa. El internacional egipcio es el único que no se ejercitó en la sesión de este miércoles, puesto que contaba con permiso del club para atender un asunto personal.

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