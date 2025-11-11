Los planes de Xavi Pascual para hacer de nuevo ‘grande’ al Barça

El Barça, después de la traumática salida de Sarunas Jasikevicius, volverá a tener en el banquillo un entrenador que ya sabe lo que es conseguir la gloria europea, y además con el Barça, como hizo en la histórica final de París donde el conjunto azulgrana lograba su segunda Euroliga en 2010.

Han pasado muchos años alejado del gran título europeo y el Barça, sin más dilación, ha decidido reconducir la caída libre en la que se encontraba el equipo, y con la llegada de Pascual, cambiar completamente la dinámica de la sección, el ánimo de la afición y recuperar la tensión de la plantilla.

Muchos objetivos que el técnico de Gavá debe empezar a activar desde el momento de su firma con el club de su vida, que le ha pedido que recupere la autoestima de la sección y además, conforme un equipo campeón en vistas a lo que viene por delante y que puede llevar a los blaugrana a cambiar de competición con vistas al aterrizaje de la NBA en 2027.

Rendimiento inmediato

Aunque antes de mirar tan lejos en el tiempo, la tarea de Pascual a su llegada al equipo es sacar el máximo rendimiento a unos jugadores que en los últimos encuentros han ofrecido una imagen indigna para el club que representan.

Pascual tiene que devolver el espíritu ganador a una sección que languidecía en los últimos años / AFP

Será tarea del entrenador despertar de nuevo a un equipo que se ha ido apagando demasiado deprisa, y que cuenta con jugadores de primer nivel que deben volver a activarse de la mano del nuevo técnico, que cuenta con el prestigio y el respeto necesario para sacar lo mejor de cada uno.

Para todos ellos, será todo un examen con Pascual en el banquillo, que empezará a dictar sentencia sobre los que merecen su confianza, o los que tienen la puerta de salida abierta en los próximos meses. Todo dependerá del rendimiento que ofrezcan de ahora en adelante.

'Atado' por la plantilla actual

Con la plantilla (mal) planificada, el técnico de Gavá tendrá que lidiar el resto de temporada con los jugadores actuales, aunque sí que podría realizar algún ajuste, dependiendo de si Laporta abre el ‘grifo’ para fichar.

La situación económica no es boyante como sabe el nuevo entrenador, aunque ha sacado el compromiso que el próximo año volverá a contar con un presupuesto acorde a lo que merece un equipo como el Barça y en el Centenario de la sección, que ha de ser toda una efeméride.

Pascual ha pedido manos libres para planificar un equipo campeón de cara al año siguiente / FCB

En esa confianza y con un contrato a largo plazo, Pascual debe rediseñar el plantel competitivo y quizá con cambios también en el banquillo, ya que como siempre sucede, quiere a su lado a hombres de confianza.

Volver a contar con un equipo campeón

El entrenador de 53 años ya fue capaz de orquestar un equipo campeón durante sus años en el banquillo blaugrana, logrando nada menos que cuatro Ligas ACB, además de tres Copas del Rey y cuatro Supercopas.

El momento culminante de su carrera fue levantar la Euroliga en 2010, algo que no ha vuelto a suceder en su palmarés a pesar de aterrizar en equipos tan potentes como Panathinaikos y el Zenit, donde también levantó títulos, aunque no el más importante del Viejo Continente.

Tras su paso por el Zenith, el técnico de Gavà volverá al Palau donde logró sus grandes éxitos como entrenador blaugrana / EUROLEAGUE

Ahora es el momento de volver a ilusionar con un equipo acorde a lo que pide la afición del Barça. Y es el técnico elegido para hacerlo aunque eso conlleve muchos cambios que la sección está pidiendo a gritos desde hace tiempo.

Con Pascual llega la revolución en la sección y tendrá plenos poderes para tomar decisiones junto al todavía general mánager, Juan Carlos Navarro, al que se le agota el crédito como el contrato de 10 años que firmó en su momento y que cumplirá en 2027.