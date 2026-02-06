Pascual: "Lo importante era romper la racha de derrotas"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, se congratuló de la victoria en la pista del Kosner Baskonia (91-97) que rompia una racha de cuatro derrotas consecutivas del conjunto azulgrana para mirar con un poco más de optimismo el futuro, aunque con la posible lesión de Satoransky y un Kevin Punter que tuvo que dejar el partido a tres minutos del final.

"Sin duda, lo mejor ha sido la victoria que nos permite acabar con esa mala racha de derrotas y que necesitábamos romper lo antes posible", comentó un satisfecho Pascual por la buena reacción del equipo, especialmente a partir del segundo cuarto y que supo darle la vuelta tras el descanso.

"Nuevamente hemos empezado mal, dando ventaja al Baskonia, aunque poco a poco a poco hemos empezado a jugar mejos y hemos podido imponer nuestro juego desde la defensa y el acierto en el triple", dijo.

Pocas rotaciones

Sobre las rotaciones en el encuentro, reconoció que se agarró a los jugadores que consideraba estaban dando mejor rendimiento. "Hemos reducido las rotaciones porque he confiado en los jugadores que más estaban aportando, y ha sido una buena decisión".

Respecto a los lesionados, el entrenador azulgrana no pudo aportar demasiada información. "Satoransky tenia problemas en la espalda y con Punter tendremos que esperar aunque la cosa no pinta bien", fueron las palabras del entrenador azulgrana que deberá esperar para saber el alcance de los problemas físicos de ambos jugadores.