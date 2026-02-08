Pascual: "Con Punter habrá que esperar; los médicos van a trabajar duro para recuperarle"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, se mostró satisfecho con la victoria ante el Bàsquet Girona, aunque lamentó haber tenido que sufrir más de la cuenta en un encuentro que siempre tuvo controlado aunque no logró cerrar con suficiencia ante un combativo Bàsquet Girona.

"Doy las gracias al público, felicitar también al Girona por su partido que han estado cerca. Ha sido bonito para los espectadores", dijo el técnico azulgrana.

"Ofensivamente hemos hecho las cosas bien, y en defensa, a ratos hemos estado un poco mejor, en el tercer cuarto, aunque hemos vuelto a perder el control en esos minutos y hemos bajado la capacidad del juego estático y ellos han seguido dentro del encuentro.

Un partido con suspense

"En el cuarto final, con un par de errores, se ha mantenido el suspense, pero damos por buena la victoria y hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo realizado", dijo.

Kevin Punter es duda para la Copa, pero no aclaró nada sobre su presencia en Valencia. "Hay que esperar a ver como evoluciona. Hemos sabido el resultado de las pruebas y los médicos van a trabajar duro para recuperar a los dos jugadores pero va a ser complicado", dijo Pascual.

Pascual dio minutos a Juani Marcos, importante para que coja confianza / DANI BARBEITO

Sobre un posible fichaje, fue claro. "La situación que tenemos es la que es y vamos a tope con el equipo que tenemos. Ahora pienso en el París y después en el BAXI Manresa, nada más...."

Durante el encuentro, conoció el rival de cuartos de final en la Copa. "Intentaremos prepararnos bien de cara a duelo ante el UCAM Murcia en los cuartos de final, es un equipo duro y seguro que será complicado, pero antes tenemos dos encuentros más", finalizó el técnico.