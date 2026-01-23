Xavi Pascual reivindica el trabajo de Navarro con victorias

Además de mejorar el rendimiento de sus jugadores y el de todo el equipo, Xavi Pascual está poniendo en valor la denostada figura de Juan Carlos Navarro y de todo su equipo en la dirección deportiva del Barça. Y el primero, el que escribe. Que ya somos mayorcitos para esconder la mano ('manaza' en mi caso).

El mito del Palau supo mantenerse en silencio y respaldar en privado a Roger Grimau y a Joan Peñarroya cuando las cosas no salían. La afición y, sobre todo, las nocivas redes sociales, cargaban contra ambos y el de Sant Feliu prefirió 'quemarse' en lugar de salir a la palestra para salvar el culo.

A Navarro y a Mario Bruno Fernández les habría gustado traer a Carsen Edwards (en la Virtus tras brillar en el Bayern), al exazulgrana Vezenkov (Olympiacos), a Micic (reclutado de la NBA por el Hapoel Tel Aviv) o al ahora lesionado Lessort (PAO). Sin embargo, para que fiche 'la portera de Núñez' hace falta dinero.

Xavi Pascual ha resucitado al Barça / EFE

Vayamos por partes. La dirección deportiva acertó al apostar por Jabari Parker tras dos temporadas KO y su primer curso fue excelente. En la segunda mitad de la pasada temporada ya mostró unos vicios deportivos que se están acrecentando en Belgrado y también fue correcta la decisión de rescindirle el contrato que expiraba en junio de 2026.

Lo de Chimezie Metu fue un pelotazo con Mario Bruno Fernández como gran artífice. Quizá con cierta obsesión por jugadores cuando no se consigue a la primera como Kalinic, Vesely o Punter, ahora están en el Barça. Muchos son veteranos, pero... ¿quién cuestiona a Shengelia o a Clyburn (lástima de su lesión)?

Lo más sorprendente es el rendimiento de Myles Cale y de Miles Norris, dos de los estadounidense más de 'low cost' de la historia reciente. A Navarro se le criticó por ambos fichajes cuando ni jugaban en un segundo curso con Peñarroya que estaba muy tocado desde aquel tiro de Punter en Mónaco que no entró.

Juan Carlos Navarro ha tenido que tragar mucha bilis / VALENTÍ ENRICH

La dirección deportiva se movió bien el pasado verano por Yann Makoundou (el AS Monaco se echó atrás y no lo liberó) e hizo un gran trabajo con Chris Silva (AEK), quien al final recaló en el Fenerbahçe de Saras. Recordando el grito de Laporta en su primera etapa... ¡que no lo han hecho tan maaaaaal!

Ahora se daba por hecha la llegada de un interior en una operación en la que Xavi Pascual echó agua al vino, porque no hay dinero para referentes como Lessort, Milutinov o Chima Moneke (si me apuran). Y debería ser español, europeo o Cotonou. La dirección deportiva se está moviendo, pero no van a poner ellos el dinero de su bolsillo, ¿no?

Que sí, que hay movimientos difíciles de entender como la continuidad de un Youssoupha Fall que estaba fuera y a quien el 'genio' de Gavà está siendo capaz de sacar cosas positivas. O no prever la posibilidad que lo de Juan Núñez podría complicarse tras lo sucedido el curso pasado... pero ahora toca poner en valor el trabajo de los despachos.