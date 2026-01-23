Xavi Pascual desveló el cambio de chip del Barça que permitió derrotar al Asvel

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha destacado la mejoría de su equipo en la segunda mitad como la clave principal para explicar la victoria en la pista del Asvel Villeurbanne francés (91-98).

"En los primeros 20 minutos pudimos hacerlo mejor, pero también tenemos que felicitar al Asvel porque jugó muy bien. En la segunda mitad, paso a paso, controlamos el partido, jugamos mejor en defensa y en ataque, y por eso logramos abrir una ventaja", ha resumido el técnico de Gavà en declaraciones a la televisión de la Euroliga.

Pascual ha lamentado que en los dos últimos minutos su equipo hizo "algunas cosas estúpidas" que le impidieron cerrar el partido como le hubiera gustado, pero ha señalado que, en cualquier caso, hizo "suficientes cosas bien para ganar".

"Cuando juegas fuera de casa, muchas veces el equipo local juega con un extra de energía y, además, el Asvel juega un baloncesto excelente. En estos casos tienes que mantener la calma y seguir plante de partido, y si lo haces sueles ganar", ha añadido.

Por su parte, el escolta Kevin Punter, máximo anotador del partido con 31 puntos, ha valorado que el equipo ha "mejorado un poco de todo durante la mayor parte de la segunda mitad" y, aunque ha lamentado que el Barça no pudo "cerrar el partido como es debido" por la serie de pérdidas que enlazó en los minutos finales, ha destacado el valor de este triunfo.

"La clasificación está apretada, cada partido es importante. El Asvel es un rival duro y siempre es difícil ganar a domicilio. Estoy feliz de haber logrado la victoria. Tenemos que seguir así", ha concluido el jugador neoyorquino.

Por último, el ala-pívot Tornike Shengelia, autor de 22 puntos, ha dedicado esta "victoria muy importante" a su padre, que cumple años, y ha elogiado la mentalidad del equipo: "Tuvimos muchos altibajos. No empezamos bien, sobre todo físicamente en defensa, pero cambiamos la mentalidad en la segunda parte y no dejamos de luchar. Estoy orgulloso".