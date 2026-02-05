Baloncesto
Kevin Punter espera una reacción “urgente” en la visita a Vitoria
La estrella azulgrana se mostró pausado a pesar de las cuatro derrotas consecutivas, asegurando que “no hay luces de alarma” pero que hay que buscar el triunfo lo antes posible
Kevin Punter fue el gran protagonista de la victoria ante Kosner Baskonia en el Palau después de tres prórrogas (132-124) y 43 puntos, y ahora es el turno de devolver la visita al conjunto vitoriano, este viernes, en el Fernando Buesa (20.30) aunque con un lastre de cuatro derrotas consecutivas.
Para el estadounidense, “no hay luces de alarma por la racha que llevamos, aunque si puede que tengamos un sentido de urgencia para cambiar lo antes posible esa dinámica negativa”, dijo la estrella del Barça.
Como analizaba Pascual, algún jugador como el propio Punter quiere asumir demasiada responsabilidad, algo que no beneficiaba al equipo, aunque el alero tiene claro que no va a cambiar su estilo. “Me siento bien y con la confianza de lanzar a canasta desde cualquier lugar”, decía a los medios, antes de viajar a Vitoria.
“Siempre trato de encontrar mi espacio, aunque no ocupar una posición en concreto, depende de cada acción”, comentaba un Punter al que se le veía confiado en salir de la situación.
Mantener la cabeza fría
“En cada partido es importante mantener la cabeza fría porque puede ser frustrante cuando ves a dos o tres jugadores que van contra ti, chocan y te agrarran. Intento hacer mi trabajo y estar concentrado, aunque no es fácil”.
Respecto al Baskonia, aseguró que “nos espera un partido duro. Tenemos que salir con las ideas claras y dar un paso adelante como equipo, dar nuestra mejor versión”, reclamaba el estadounidense.
“Los últimos encuentros no los hemos jugado al cien por cien, y ahora tenemos una buena oportunidad a domicilio para hacer nuestro trabajo”, finalizó.
