Los grandes desafíos de Xavi Pascual para 'resucitar' al Barça

El regreso de Xavi Pascual al Barça hasta 2028 ha significado una de las mejores noticias para una afición azulgrana que ha recibido una importante dosis de alegría y esperanza, confiando en que la vuelta del técnico de Gavá al conjunto catalán permita enderezar a una sección que en los últimos años ha ido deambulando sin aparente rumbo.

Es momento de hacer fuego nuevo y dejar trabajar tanto a Pascual como a Iñigo Zorzano, que tendrán a su disposición el staff que deja Joan Peñarroya y que heredó de Roger Grimau en 2024. Figuras como las de Albert Oliver, llegadas al club el último verano, deben seguir creciendo al lado del nuevo técnico azulgrana. El calendario apremia, y a partir del próximo lunes, Pascual ya se pondrá al frente del equipo para empezar a preparar su primer desafío, el duelo europeo a domicilio ante Anadolu Efes del próximo jueves 20 de noviembre (18:30h CET).

Xavi Pascual e Iñigo Zorzano regresan al banquillo del Barça / Josep Maria Arolas

Muchas misiones por delante

A partir de aquí, a Pascual se le ponen por delante varios desafíos y retos, algunos de los más complicados y exigentes que ha podido tener a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria. Las armas con las que cuenta no son igual de peligrosas que aquellas con las que contaba en 2010, cuando alzó al cielo de París la segunda Euroliga, y hasta el momento, la última de la sección. Ahora bien, la plantilla del Barça dispone de perfiles interesantes para tener un mejor rendimiento del ofrecido en este irregular arranque de curso, y toca encajar todas las piezas para que el conjunto azulgrana vuelva a recuperar todo el terreno perdido en estos últimos años.

Obligados a mejorar el nivel defensivo

De entrada, Pascual tiene una misión que parece asumible y asequible, que es la de mejorar el pobre rendimiento defensivo que ha ofrecido el equipo estos últimos meses. El de Gavá no suele descuidar lo que ocurre en la parte trasera de la pista, y su 'libreto' de entrenador siempre ha priorizado el empezar a construir la victoria desde la defensa. El Barça de Peñarroya estaba encajando 87,1 puntos por partido en la Euroliga y 88 en ACB. Unas cifras prácticamente incompatibles con la victoria, y que explica los ocho tropiezos hasta el momento pese a no estar ni a mediados de noviembre. Las anotaciones encajas apuntan a verse reducidas de manera considerable, y con un mayor desempeño defensivo, el Barça debería tratar de secar a rivales con menor 'caché' que el cuadro azulgrana.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en una foto de archivo / ACB Photo - David Grau

En busca del mejor 'Sato'

Peñarroya demostró que la plantilla tiene mucha pólvora, incluso el curso pasado, pese a todas las lesiones y la pérdida de alguno de los líderes anotadores. Los jugadores del Barça tienen puntos en sus manos, es algo innegable, por lo que la anotación no se debería ver resentida en cuanto a que la puntería y el talento en ataque siempre ha estado ahí. A partir de eso, Pascual tiene un bonito desafío por delante como es recuperar al mejor Tomas Satoransky. El checo está quedando lejos de aquella versión que exhibió en su primera etapa en la capital catalana, y si alguien tiene culpa de aquel rendimiento, es un Pascual que acabó de pulir a un perfil poco común, pero que tras su estancia en Barcelona hizo carrera en la NBA hasta 2022.

Satoransky es el único jugador de la actual plantilla que ha sido entrenado por Xavi Pascual / ACB PHOTO - MARIANO POZO

Recuperar la mejor versión individual de los jugadores

En esa recuperación individual de jugadores, Pascual también tiene la misión de que Darío Brizuela se reencuentre con su mejor versión. Su protagonismo en este arranque de curso ha caído en picado respecto a un jugador que el curso pasado fue el mejor jugador nacional. Su aportación en ataque al equipo (5,1 puntos por partido en Euroliga y 8 en ACB) no se corresponden a lo que la 'Mamba Vasca' puede aportar al equipo, y en un contexto en el que la rotación exterior es profunda, Pascual puede encontrar en Brizuela a un escudero en defensa, con carácter en pista, y con talento en ataque. Una situación parecida con Joel Parra, de dos jugadores que llegaron a Barcelona para luchar por los títulos, algo que se espera que recupere de nuevo el Barça con Pascual en el banquillo.

El gran reto con los pívots

Si algo se antoja complicado, pero tampoco 'misión imposible', es el rendimiento de los pívots del equipo. Los '5' del Barça ya están avisados de que, en cuanto el club abra el grifo para fichajes, llegará un nuevo integrante para reforzar la posición. Tanto Pascual como Jan Vesely pueden llegar a entenderse bien por ese espíritu ganador y competitivo que comparten. Ahora bien, tanto Willy Hernangómez como Youssoupha Fall están obligados a dar varios pasos al frente, especialmente en la defensa. Un mantra que se viene repitiendo demasiado tiempo, en una situación que ahora sí que están obligados a mejorar, ya sea haciendo trabajo específico con el staff o 'mamando' mucho vídeo y mucha táctica. Pascual no perdonará sangrías defensivas, y el de Gavá es consciente de que el gran agujero negro del equipo en lo que va de campaña está en el '5'.

Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, obligados a mejorar sus prestaciones en defensa para tratar de convencer a Pascual / Valentí Enrich

La ACB no permite más despistes

La dinámica en Euroliga no es mala, con un balance de seis victorias y cuatro derrotas, y con una Virtus Bolonia en el horizonte este próximo viernes (20:30h CET) en la undécima jornada de la Euroliga que se disputará en el Palau Blaugrana. En cambio, la situación es desastrosa en la Liga Endesa, y pese a que todavía es pronto para empezar a preocuparse por la participación en la próxima Copa del Rey, el Barça no se puede permitir más fallos. La bochornosa imagen del equipo en Girona el pasado fin de semana fue una muestra más de que algunos jugadores 'pasan' de la ACB y prefieren centrar todos sus esfuerzos en la Euroliga. Con otras ligas domésticas de menor entidad, los partidos domésticos pueden permitir cierta relajación, pero en la Liga Endesa, cualquier equipo te pinta la cara. El Barça sufrió hasta la última jornada para meterse en la Copa y terminó quinto la fase regular de la competición. Por mucha bajada de presupuesto que ha sufrido la sección, son números inadmisibles, viendo además que Valencia Basket y Real Madrid ha ganado cinco de los primeros seis partidos, mientras que el Barça tan solo ha vendido en dos. El Barça debe recuperar su lugar en la ACB lo antes posible, y con Pascual está clarísimo que los 'partidos de relajación', sencillamente, no existen.