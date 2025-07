Las dudas de Abrines levantan pesimismo en el Barça

La secretaría técnica del Barça con Juan Carlos Navarro al frente, está pendiente de la decisión final del capitán, Álex Abrines, sobre si tiene la intención de volver la próxima temporada, algo que dejó en el aire recientemente en la presentación de su campus de Verano en Mallorca.

El jugador azulgrana, a punto de cumplir 32 años, vivió una última campaña muy frustrante a nivel deportivo y con el decepcionante final de temporada del equipo, con su eliminación del play-off de la Euroliga ante el AS Mónaco y sin poder ni tan siquiera alcanzar las semifinales de la Liga Endesa, le dejaron muy ‘tocado’ anímicamente y también mentalmente.

Unido a su irregular juego y la falta de minutos de calidad, el alero mallorquín se ha tomado un tiempo para acabar de decidir si todavía tiene ‘hambre’ de seguir jugando al máximo nivel con el Barça o enfila el camino de la retirada, algo que cogió por sorpresa al conjunto azulgrana que contaba con el capitán para el año próximo.

"Me estoy tomando mi tiempo"

"Me estoy tomando el tiempo para pensar en todas las opciones, la retirada es una de ellas. Me quiero tomar el mes de julio para sopesar todo y, conforme a lo que más me llame y mi cuerpo me pida, tomaré una decisión", explicaba ante los medios de comunicación en la presentación de su campus. “Lo estoy barajando todo y conforme a lo que mi cuerpo me pida tomaremos una decisión”, dijo

Abrines ha perdido protagonismo con Peñarroya y su confianza perdió enteros / Dani Barbeito

Abrines quiere estar seguro que sigue teniendo la motivación para emprender otro curso exigente con el equipo azulgrana, aunque a medida que avanzan los días crece el pesimismo en el seno del Barça de que el mallorquín vaya a cumplir la temporada que le queda de contrato.

A medida que pasan los días, todo apunta a que tomará otro camino, el más posible, la retirada, aunque tendría que negociar la rescisión de su contrato, cosa que abriría las puertas al Barça para ir en busca de otro jugador en su posición exterior con el dinero que libere el mallorquín.

De momento, la sección blaugrana está esperando la decisión del jugador, y ya le han mostrado su apoyo sea cual sea la decisión, aunque Navarro ya contaba con su presencia en el equipo blaugrana de cara al próximo año y su marcha puede alterar los planes en la construcción del equipo.

Abrines no ha tenido el mejor año, y su falta de protagonismo y acierto, le han levantado dudas si debe seguir / Dani Barbeito

La Euroliga, el gran título pendiente

Abrines, que está viviendo su segunda etapa en el club después de haber aterrizado en el Barça procedente del Unicaja en julio de 2012, jugó cuatro temporadas de azulgrana hasta 2016, siendo elegido la 'Estrella Emergente’ de la Euroliga en 2016.

Su estrellato le valió el salto a la NBA con los Oklahoma City Thunder donde juega hasta febrero de 2019 después de sufrir problemas personales. Tras recuperarse, el Barça lo recuperó de nuevo en 2019, y en 2021 firmó su renovación hasta junio de 2026.

Con el Barça ha ganado tres Ligas Endesa, tres Copas del Rey y una Supercopa de España, aunque su gran cuenta pendiente es no haber podido levantar la Euroliga, cuando estuvo cerca de lograrla en la final perdida ante Anadolu Efes y el club ya no ha vuelto a la gran final, aunque si tres Final Fours consecutivas con Jasikevicius que tampoco llevaron al título.