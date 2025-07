Álex Abrines: "Estoy pensando la retirada"

El jugador del Barcelona Álex Abrines ha confesado en la presentación de su campus que está "pensando en la retirada" y tomará la decisión final "antes de finales de julio".

"Me estoy tomando el tiempo para pensar en todas las opciones, la retirada es una de ellas. Me quiero tomar el mes de julio para sopesar todo y, conforme a lo que más me llame y mi cuerpo me pida, tomaré una decisión", explicaba ante los medios de comunicación.

"Lo veo como otra opción, la más fácil es quedarme en el Barça pero está la opción de la retirada, al final necesito tiempo para pensarlo todo y lo habré decidido de aquí a final de mes", añadía el capitán del cuadro catalán.

Uno de los motivos por los que el alero está planteándose dejar el baloncesto profesional son sus hijas: "Hay opciones de contrato y logística con la familia que, cuando tienes dos hijas, cuesta más moverse de la ciudad y hay otras motivaciones. Estoy contento con todo lo que está pasando, hay cosas que no me quiero perder de mis hijas", señalaba.

Sobre su ausencia en la selección de cara al Eurobasket, admitió que le costó decidir no ir: "Era una decisión que me costó tomar, pero después de dos años encadenados sin descanso necesitaba descansar física y mentalmente. Tuve una pequeña intervención que me apartó unas semanas. Mi cuerpo me pedía descansar, hablé con Sergio Scariolo y lo entendió perfectamente", confesó.

El jugador mallorquín también se manifestó sobre la marcha de Scariolo de la selección española tras el europeo: "Tendrá sus razones, Sergio lleva muchos años en la selección, prácticamente una vida para la federación y ha salido lo que todos creíamos que pasaría, irse al Madrid aunque no es oficial, es otro reto que tiene y lo coge con muchas ganas", sentenciaba.