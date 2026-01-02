Un Dabone estelar lidera al Barça Atlètic para acabar líder de la primera fase de la U22

El Barça pasó por encima del Casademont Zaragoza (88-62) con una actuación estelar de Mohamed Dabone, que acabó con 22 puntos y 11 rebotes y 31 de valoración para llevar a los blaugrana a un triunfo que le asegura la primera plaza en la primera fase de la Liga U22 después de la decimocuarta jornada de la competición para los jóvenes valores del baloncesto español.

Un encuentro disputado este viernes en la Ciutat Esportiva en que el equipo azulgrana fue cociendo a fuego lento después de empezar con una contundente parcial en contra de 17-25.

Aunque ese gran inicio del equipo maño, tercero en la clasificación tras Barça y Madrid, llegó la reacción del Barça Atlètic, con un parcial en el segundo cuarto de 22-13, que lograba equilibrar el duelo (39-38).

Dabone ofreció otro recital en la U22 ante el Casademont Zaragoza / FCB

Partido resuelto tras el descanso

La resistencia del Casademont Zaragoza, donde Matija Lukic fue el mejor, con 18 puntos y cinco asistencias, acabó definitivamente en el tercer cuarto, con otro parcial de 23-12 que dejó el duelo prácticamente sentenciado, para unos últimos 10 minutos de paseo local (26-12) donde Dabone lució sus mejores galas.

Además de Dabone, destacaron los 14 puntos del base Nil Poza, los 13 de Mohamed Keita, y también alcanzó dobles figuras Joaquim Boumtje Boumtje, aunque con unos números más discretos de los habituales (9 puntos).

Nil Pozas jugó un buen encuentro ante el equipo maño / FCB

Con esta victoria, el Barça de Álvaro Salinas acaba la primera Fase como lider de la competición, con 12 victorias y solo dos derrotas.