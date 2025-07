Álex Abrines anuncia su retirada: “Gracias por todo”

El capitán del Barça, el mallorquín Álex Abrines, no cumplirá el año de contrato que le queda con el conjunto azulgrana después de anunciar en las redes sociales, que deja la práctica profesional del basket. "Después de muchos años de carrera profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme", decía en su nota."No ha sido una decisión fácil pero muy meditada", decía."Gracias por estar siempre a mi lado", comentaba una larga carta de despedida.

"Este camino no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas, entrenadores, compañeros, cuerpo médico...pero por encima de todo, vosotros, la afición, gracias por cada aplauso, por cada mensaje, cada muestra de ánimo, incluso en los momentos más duros. Me habéis sostenido más veces de las que os imagináis. Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz", decía en su mensaje.

"El baloncesto seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora es tiempo de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa. Gracias por estar siempre a mi lado, gracias por acompañarme en este viaje", finalizaba la nota.

Un tiempo de reflexión

Abrines se había tomado unas semanas para decidir si continuaba una temporada más de azulgrana, la que le quedaba en su contrato, o finalmente decidía su retirada después de 10 temporadas en total como azulgrana.El jugado ya confesó en la presentación de su campus que está "pensando en la retirada" y tomará la decisión final "antes de finales de julio”, cosa que finalmente ha hecho unos días antes de finalizar el mes.

"Me estoy tomando el tiempo para pensar en todas las opciones, la retirada es una de ellas. Me quiero tomar el mes de julio para sopesar todo y, conforme a lo que más me llame y mi cuerpo me pida, tomaré una decisión", explicaba ante los medios de comunicación.

Más tiempo con sus hijas

Uno de los motivos por los que deja el basket es poder pasar más tiempo con sus hijas: "Hay opciones de contrato y logística con la familia que, cuando tienes dos hijas, cuesta más moverse de la ciudad y hay otras motivaciones. Estoy contento con todo lo que está pasando, hay cosas que no me quiero perder de mis hijas", señalaba.

Sobre su ausencia en la selección de cara al Eurobasket, admitió que le costó decidir no ir: "Era una decisión que me costó tomar, pero después de dos años encadenados sin descanso necesitaba descansar física y mentalmente. Tuve una pequeña intervención que me apartó unas semanas. Mi cuerpo me pedía descansar, hablé con Sergio Scariolo y lo entendió perfectamente", confesó.

Abrines ha vivido dos grandes etapas de blaugrana y ahora decide finalizar su carrera / Dani Barbeito

El ya ex capitán azulgranaa punto de cumplir 32 años, vivió una última campaña muy frustrante a nivel deportivo y con el decepcionante final de temporada del equipo, con su eliminación del play-off de la Euroliga ante el AS Mónaco y sin poder ni tan siquiera alcanzar las semifinales de la Liga Endesa, le dejaron muy ‘tocado’ anímicamente y también mentalmente.

Dos etapas en el club blaugrana

Abrines pone punto y final a su segunda etapa en el club después de haber aterrizado en el Barça procedente del Unicaja en julio de 2012, jugó cuatro temporadas de azulgrana hasta 2016, siendo elegido la 'Estrella Emergente’ de la Euroliga en 2016.

Su estrellato le valió el salto a la NBA con los Oklahoma City Thunder donde juega hasta febrero de 2019 después de sufrir problemas personales. Tras recuperarse de sus problemas de salud mental, el Barça lo volvió a incorporar en 2019 y dos años después, en 2021, firmaba su renovación hasta junio de 2026, que no va a cumplir.