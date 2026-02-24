El Barça considera la opción Rashford como la más sensata

No es una decisión ni improvisada ni precipitada. Al contrario. La secretaría técnica comandada por Anderson da Souza Deco lleva meses sopesando cuál es la mejor opción de cara al verano para reforzar la posición de extremo. La apuesta por Marcus Rashford del mercado estival anterior fue una alternativa ‘low cost’, pero también sopesada y de pedigrí. El objetivo principal era completar la plantilla y tener a un perfil desequilibrante más allá de Lamine Yamal y Raphinha, intocables en las alas. Se fue a por Nico Williams, se sondeó a Luis Díaz y se acabó firmando la alternativa más ‘low cost’, pero una que también convencía a Hansi Flick. Y eso era vital.

El rendimiento de Rashford hasta ahora ha sido incuestionable. Llegó como un agitador, se vio de golpe y porrazo jugando de titular por la lesión de Raphinha, sin siquiera tiempo de adaptación, y sus números hasta ahora son intachables.

Convencidos

Deco, Joao Amaral y compañía no tenían claro desde el principio que se iban a ejecutar los 30 ‘kilos’ de la opción de compra. Lógicamente, había que analizar cómo iban los primeros meses del británico en Barcelona y si volvía un poco a recuperar ese aura y esa chispa perdida en las últimas temporadas. Y la verdad es que el balance es muy positivo. Ya no solo por los 10 goles y 12 asistencias que registra aún en el mes de febrero, sino por las sensaciones.

Deco se reunió ayer con los agentes de Rashford y ya trabaja para ficharlo. / C. M.

En el club azulgrana, según ha sabido SPORT, se han estudiado los pros y los contras, se han analizado las opciones de mercado y la conclusión es clara: los 30 millones por Rashford (se intentará rebajar esa cantidad, aunque no será nada fácil), para los intereses del Barça, son el movimiento más sensato.

Las reflexiones del Rashford más navideño

Las alternativas tiene precios desorbitados

Ir a buscar a un extremo de las prestaciones del británico fuera significa o pagar menos por un melón por abrir o pagar una cantidad desborditada por perfiles contrastados. Solo hay que echar un vistazo a los 72 millones del City por Semenyo, los 100 que pude pedir el Milan por Leao o barbaridades de este estilo. Y por melones por abrir podemos entender recuperar a Jan Virgili. La conclusión es que ejecutar esa compra por Rashford es lo más lógico.