¡Alarma Raphinha! Se retiró con molestias del amistoso con Brasil

En Barcelona se contiene la respiración tras las últimas noticias que llegan desde Brasil. Raphinha tuvo que dejar el encuentro amistoso ante Francia en el descanso por unas molestias musculares y fue sustituido en el descanso por Carlo Ancelotti.

El delantero azulgrana fue titular con la cinco veces campeona del mundo junto a Vinicius. La primera parte terminó sin muchas noticias sobre el terreno de juego y el solitario gol de Kylian Mbappé dominaba en el electrónico. Raphinha fue el único cambio de Ancelotti en el descanso y según informa la misma selección brasileña: "El extremo fue sustituido en el descanso tras notar unos dolores musculares en el muslo derecho".

No sabemos por ahora cual es el alcance de la posible lesión del azulgrana o si incluso se queda todo en un susto, pero el miedo sobrevuela Barcelona a pocos días de los partidos más importantes de la temporada. El viernes, tras el partido, se le harán más pruebas para conocer el alcance exacto de sus molestias.

Raphinha fue el gran damnificado de un encuentro donde también se la jugaba Mbappé. El francés no había sido titular con el Real Madrid desde todo el lío con su rodilla y lo fue por primera vez con su selección en Estados Unidos ante Brasil. El merengue anotó el primer gol del encuentro y fue titular, aunque terminó el partido con mejores sensaciones que el azulgrana.

Ahora el Barça espera y desea que todo se quede en un susto. Raphinha es clave para Flick. Es el encargado de empezar la presión alta y sus números son claves para seguir sumando. Los azulgranas tienen por delante un encuentro importante ante el Atlético de Madrid para seguir líderes y la eliminatoria de Champions contra los colchoneros en apenas 15 días.