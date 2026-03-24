La agenda de los internacionales del Barça durante el parón de selecciones

La última ventana FIFA en plena competición supone que Hansi Flick se quede estos días sin 15 de sus futbolistas del primer equipo del FC Barcelona, es decir, más de media plantilla. Lo mismo le sucede a Juliano Belletti con el filial y la agravante de que el Barça Atlètic tiene que recibir este sábado al líder del Grupo 3 de la Segunda RFEF, la UE Sant Andreu. El primer equipo azulgrana se ha ido al parón líder de LaLiga con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y en cuartos de la Champions, donde tendrá una eliminatoria 'a cara de perro' frente al Atlético de Madrid. Pero antes, visitará a los colchoneros en sábado 4 de abril en el campeonato liguero. Hansi entrenará este martes y miércoles prácticamente con lo puesto.

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

El Barça manda en La Roja

Ya no es novedad que en las convocatorias de Luis de la Fuente (como de los anteriores seleccionadores) domine el color azulgrana. El de Haro ha citado a 7 futbolistas del Barça para los amistosos ante Serbia (el viernes 27 de marzo a las 21.00 horas en Villarreal) y Egipto (el martes 31 a las 21.00 horas en el RCDE Stadium). A los habituales se les ha añadido Joan Garcia. Junto al meta de Sallent estarán Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Joan Garcia, a su llegada a Las Rozas / SEFUTBOL

Marc Bernal debuta con la sub-21 y Espart vuelve con la sub-19

El centrocampista de Berga ha visto recompensado su impresionante y goleador regreso tras la larga lesión con la convocatoria de David Gordo para los encuentros de clasificación para la Eurocopa del 2027. La Rojita, líder de su grupo con 15 puntos y pleno de victorias, viajará a Chipre (martes 31 de marzo, 20.30 horas) y recibirá en Alcalá de Henares a Kosovo.

El altísimo rendimiento de Xavi Espart tampoco ha pasado desapercibido y le ha permitido regresar con la sub-19 de Paco Gallardo más de medio año después. El miércoles 25, el sábado 28 (ambos a las 18.00 horas) y el martes 31 de marzo (a las 16.00 h), la Rojita disputa la Ronda Elite de clasificación para la Euro ante Eslovenia, Finlandia y Países Bajos, todos ellos en el Municipal Guillermo Amor de Benidorm.

Lewandowski y Roony se la juegan en la repesca

En este parón se dilucidarán las últimas plazas que quedan para completar el cupo de selecciones en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y se da la circunstancia de que Robert Lewandowski y Roony Bardghji podrían verse las caras en la final de la repesca si Polonia elimina el jueves 26 (20.45 horas) a Albania del exazulgrana Sylvinho en Varsovia y Suecia hace lo propio en la semifinal que le medirá, mismo día y misma hora, a Ucrania en el estadio neutral de Mestalla por la guerra. La final entre los vencedores se jugará el martes 31 de marzo (20.45 horas) con condición de local para ucranianos o suecos.

Cancelo cruza el charco y Rashford se mide a Araujo

Portugal e Inglaterra ya están clasificadas para el Mundial 2026, así que tanto a Joao Cancelo como a Marcus Rashford les esperan amistosos. El portugués tendrá que hacer muchos más kilómetros, pues visitará México para medirse a la 'tri' de Javier Aguirre y rafa Márquez la madrugada del sábado al domingo 29 (3.00, hora española) y Estados Unidos para jugar en Atlanta contra los de Mauricio Pochettino a las 1.00 horas (en España) del miércoles 1 de abril.

FC Barcelona - Rayo Vallecano I El gol de Ronald Araújo / LaLiga

Menos pesado se le hará a Marcus Rashford, que recibirá a la Uruguay de Ronald Araujo el viernes 27 (20.45h) en Wembley, estadio que también acogerá el martes 31 de marzo (20.45h) un nuevo amistoso, éste ante Japón.

Los charrúas de Marcelo Bielsa aprovecharán el 'tour' por Europa para desplazarse de Londres a Turín y enfrentarse en la casa de la Juventus, el Allianz Stadium, a Argelia el martes 31, a partir de las 20.30 horas.

Raphinha, contra Mbappé

Y por último, la Brasil de Raphinha, que jugará dos amistosos en tierras estadounidenses. El primero, en Boston contra la Francia de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Será en el Gillette Stadium de Massachusetts a las 21.00, horario peninsular, del jueves 26 de marzo. Y la madrugada del miércoles 1 de abril, a las 2.00 horas de España, la 'canarinha' medirá fuerzas con Croacia Camping World Stadium de Orlando.