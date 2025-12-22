Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025 directoSorteo LoteríaVillarreal - BarcelonaAlavés - Barcelona Copa de la ReinaLesión KoundéLesión Christensen1x1 BarçaRoja Renato VeigaPenalti RaphinhaBarcelona - JoventutClasificación LaLigaAndreu MartínezFichajes BarçaDmitrovicLesión PedriViniciusAudios VARLesión ClyburnDika MemMercado de FichajesCopa África 2025Javi PovesRally Dakar 2026Gonzalos BernardosLotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

FC Barcelona

Álvaro Cortés, un argumento sólido para no fichar un central

El central aragonés del Barça Atlètic está demostrando en el filial que está preparado para sar el salto al primer equipo

Álvaro Cortés es un central completísimo

Álvaro Cortés es un central completísimo / FCB

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Álvaro Cortés es el hombre. Si las bajas en defensa del Barça hacen necesario buscar a un central de garantías Hansi Flick debería tener en cuenta a este zaguero zurdo de condiciones extraordinarias. Cortés es un central solvente, técnico, regular y que está más que hecho para dar el salto a la élite.

Fichado del Zaragoza en el 2021 Álvaro Cortés formó un eje defensivo muy interesante con Sergi Domínguez en el Juvenil B que dirigía Iban Cuadrado. Al finalizar el curso se le cedió a la Damm y en este club dio un salto de nivel importante. Cortés cuajó una gran temporada con los cerveceros y se ganó el derecho a volver al Barça.

Cortés es un central sólido

Cortés es un central sólido / Dani Barbeito

Después de debutar con el filial que dirigía Rafa Márquez apenas pudo sumar dos partidos más con el Barça Atlètic y cinco con el Juvenil A ya que se lesionó de gravedad y la temporada 2023-24 la pasó prácticamente en blanco.

En el curso pasado pese a que el Barça Atlètic descendió de categoría, Álvaro Cortés rindió a un gran nivel acabando la temporada como un titular indiscutible. Uno de sus mejores partidos en el Barça lo completó este verano en Maracaná en la final de la Intercontinental Sub-20.

Cortés fue uno de los mejores jugadores del filial en el curso 24-25

Cortés fue uno de los mejores jugadores del filial en el curso 24-25 / Dani Barbeito

Además de marcar un gol , Álvaro Cortés ofreció un recital de como defender y ser un maestro para sacar el balón jugado. El aragonés prácticamente no comete errores y su personalidad es contagiosa. Cortés lidera la defensa con una ubicación en el campo perfecta y sus cualidades técnicas son ideales para sacar el balón con una pierna izquierda de mucho talento.

En alguna ocasión Cortés ha jugado de central derecho pero la mejor versión del defensa zaragozano de 1,90 de altura la alcanza jugando de central izquierdo. Álvaro Cortés es un especialista que puede tener su oportunidad tras la plaga de bajas que está sufriendo Flick en su defensa. Titular indiscutible para Belletti solo le falta que en el ptrimer equipo se fijen en él para seguir progresando.

Noticias relacionadas y más

Cortés es un defensa zurdo con un potencial enorme

Cortés es un defensa zurdo con un potencial enorme / Dani Barbeito

Tiene 20 años, ha jugado ya más de 40 partidos con el Barça Atlètic. Es un futbolista ya hecho en lo físico y maduro en su personalidad. Flick todavía no lo ha convocado nunca pero ahora es su momento. Si apuestan por él no se arrepentirán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL