El agente de Amrabat abre la puerta a su salida en junio

El centrocampista pretendido por el Barça podría salir traspasado si llega una buena propuesta "El presidente de la Fiorentina nos prometió escuchar en verano", asegura el agente del jugador

Sofyan Amrabat, que está completando una excelente temporada tras su eclosión en el Mundial de Qatar, tendría el OK para salir del club italiano si llega una buena oferta de traspaso. La Fiorentina se negó en invierno a cederlo al Barça con una opción de compra, pero ahora las puertas podrían estar abiertas. "No tenemos por ahora ninguna oferta para verano, pero ahora al menos la Fiorentina está dispuesta a escuchar. Es una promesa que hicieron cuando el presidente rechazó todas las ofertas en invierno", aseguró su agenbte Mohamed Sinouh a 'Kora Plus'.

El representante del futbolista admitió que después del Mundial llegaron propuestas muy importantes. "Recibimos muchas ofertas durante el mercado de transferencias de enero, incluida una del Manchester United, pero no se puedo llegar a un acuerdo".

Preguntado por el Barça, el agente dejó claro que fue la Fiorentina la que impidió la operación. "¿El Barça? El presidente de la Fiorentina se negó a darle salida porque representaba un valor seguro después del papel que había hecho en el Mundial". De hecho, Amrabat llegó a presionar públicamente y se tensaron mucho las relaciones con su club, pero finalmente volvió a jugar y es uno de los mejores centrocampistas del calcio.

El Barça busca un centrocampista de sus características para el próximo proyecto pero parece difícil que el club blaugrana pueda optar a un traspaso millonario por Amrabat y el jugador no saldrá bajo ningún concepto en calidad de cedido. Sí que es cierto que el futbolista tenía una ilusión enorme por jugar en el Camp Nou y la sigue teniendo, pero las altas pretensiones de la Fiorentina, pueden echar todo al traste.