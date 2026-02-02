Lesión Raphinha: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

El FC Barcelona anunció de manera oficial la baja de Raphinha para el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Albacete. El jugador brasileño, que solo disputó la primera parte del encuentro de LaLiga contra el Elche, se sometió a las pruebas diagnósticas al regreso a Barcelona.

"Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana", se anunció en el comunicado publicado por el Barça a través de las redes sociales.

El periodo de baja estimado es de una semana, por lo que el brasileño se perderá con toda seguridad el desplazamiento a Albacete y el partido del sábado contra el Real Mallorca de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

Raphinha podría estar en condiciones de disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey si el Barça supera la ronda de cuartos este martes en el Carlos Belmonte y que se jugará la próxima semana. El siguiente compromiso del conjunto azulgrana sería el desplazamiento en LaLiga a San Mamés para medirse al Athletic Club.

La evolución del jugador marcará su disponibilidad pues el estilo de juego del brasileño es muy explosivo y lo último que quiere Hansi Flick es que como sucedió en la primera vuelta, una precipitación empeore la lesión y alargue su baja, precisamente en la fase decisiva de la temporada.