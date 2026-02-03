Los deberes de Deco tras cerrar el mercado de fichajes: 10 decisiones clave para el futuro del Barça

El Barça cerró el mercado de fichajes invernal tal y como estaba previsto y no hubo sorpresas de última hora. Ni incorporaciones, ni salidas para mantener un bloque que aspira a ganarlo todo y que está bien posicionado para asaltar el triplete. El balance de este mercado se zanja con las salidas de Dro y Ter Stegen y el fichaje de Cancelo. A partir de ahora, el director deportivo, Deco, deberá tomar decisiones que marcarán el futuro deportivo del Barça. Tiene deberes a ejecutar y 10 carpetas abiertas que comenzarán a tomar forma a partir de ahora y hasta junio. El reto es mejorar y fortalecer posiciones sin tener asegurada aún la entrada en la regla 1-1 del límite salarial.

1-El primer debate se genera a partir de la portería: La confirmación de Joan García da tranquilidad, pero el club deberá decidir quien será su gran escudero. Y ahí, el club blaugrana decidirá si ejecuta el año opcional firmado con Szczesny o recupera alguno de los porteros que tiene cedidos. Iñaki Peña, con un año más, está realizando una gran temporada, el futuro de Ter Stegen se ha complicado tras su última lesión y será muy complicado lograr un traspaso y hay jóvenes como Yaakobishvili (cedido al Andorra) que llaman a la puerta. Lo único claro es que el Barça no fichará portero y aprovechará alguno de los activos que tiene en nómina. ¿Quién será el elegido?.

2-El futuro de Ronald Araujo sigue en debate: Tras su recuperación, el central ha ido entrando progresivamente al equipo, pero es difícil que hoy por hoy opte a la titularidad. El club blaugrana está pendiente de su evolución hasta final de curso para tomar la mejor decisión para todas las partes. Araujo no ha dado muestras de querer salir, pero el escenario está abierto. Con contrato hasta el 2031, una marcha del uruguayo obligaría acudir al mercado a fichar a más de un central y su cotización ha bajado, por lo que no es buen momento para pensar en una venta. Todo se llevará con el máximo respeto y decidirá el jugador.

3-La renovación de Christensen se hará si el central acepta las condiciones: El Barça se comprometió a ofrecerle un año más de contrato tras su última lesión y tras pasarse casi dos años en blanco por sus problemas físicos. Es un futbolista deportivamente apreciado por el cuerpo técnico, pero solo seguirá si su salario se pacta muy a la baja. El central danés nunca ha querido salir del Barça, pero puede tener ofertas superiores con la carta de libertad y deberá decidir.

4-El futuro de Cancelo dependerá de su rendimiento sobre el campo: El portugués ha llegado y ya ha tenido muchos minutos en el equipo. Se le firmó como comodín por la falta de laterales en el equipo y habrá que ver su rendimiento de aquí a finales de temporada. Si cumple y da un plus de calidad, el Barça está por la labor de darle continuidad siempre que consiga su carta de libertad de Arabia Saudí y pueda adecuarse su salario al momento financiero del club blaugrana. Será una decisión básicamente deportiva porque hay alternativas interesantes para reforzar el lateral.

5-Habrá ventas con total seguridad este verano: El Barça ha priorizado mantener el bloque en los últimos meses y solo se han dado salidas con ingresos por jugadores del filial y futbolistas jóvenes como Pablo Torre. La dirección deportiva tiene claro que, pare evolucionar, se debe vender. No a los intocables, pero sí a jugadores que no tienen demasiados minutos y que pueden taponar a futbolistas que llegan desde abajo con muchísima proyección. Traspasos necesarios que no debiliten la columna vertebral del equipo, pero que generen mucho beneficio.

6-El futuro de Lewandowski, a partir del mes de abril: Ha sido el propio jugador el que se ha marcado esa fecha límite para tener margen de negociar con los clubs que han llamado a su puerta y el Barça lo comprende. El club blaugrana estaría por la labor de una renovación muy a la baja y solo por un año para que tuviese un rol más secundario. Hoy por hoy, su continuidad está complicada porque también desde el club creen que es el momento de remodelar la parcela ofensiva. Su salida generaría mucho margen salarial por el ahorro de la ficha, pero el futbolista tendrá la última decisión. Está más fuera que dentro.

7-La continuidad de Rashford, en camino: Llegó casi como última opción el pasado verano, pero se ha adaptado y está siendo clave en el rendimiento ofensivo del equipo. Tanto el Barça como el jugador desean continuidad siempre que la operación final sea asumible económicamente para el club blaugrana. Su precio pactado es de 30 millones de euros y su salario debería rebajarse de forma ostensible. Se están buscand fórmulas porque la predisposición de todos es pactar su continuidad. Si Rashford no sigue, el Barça debería fichar extremo.

8-La renovación de Ferrán Torres: El Barça va a comenzar a partir de febrero a hablar con el entorno del delantero, al que en junio le quedará solo un año de contrato. La idea es que siga y solo podría haber cambio de planes en el caso de que Lewandowski renueve por una temporada más. Torres se ha confirmado como goleador y desea seguir, por lo que el acuerdo económico sería más que factible. Deco le ofrecerá una renovación contenida en lo económico porque su rol seguiría siendo más secundario.

9-Dos fichajes estratégicos: Tanto Flick como Deco tienen claras las posiciones a reforzar. Debe llegar un delantero centro de primerísimo nivel y un central, a poder ser zurdo, que llegue para ser titular indiscutible. Dos operaciones que pueden irse más allá de los 150 millones de euros y para las que serán clave las ventas y las salidas de algún jugador con ficha alta. Bastoni (Inter) y Julián (Álvarez) están encima de la mesa, pero hay más nombres. Todo va a depender mucho de que se pueda encajar el tema económico.

10-La renovación de Hansi Flick: Por ahora no hay prisa, pero Flick acaba contrato en el 2027 y la idea del Barça es renovarle por una temporada más. El entrenador ya lo sabe, pero todas las partes han congelado el tema hasta después de las elecciones presidenciales. No hay prisa. Flick está muy a gusto en el proyecto y cree que la capacidad de crecimiento es enorme. Contrato corto y, tal vez, el último ya que su ciclo, difícilmente, irá más allá del 2028. Habrá acuerdo prácticamente seguro y la decisión está tomada: el Barça quiere que Flick desarrolle a largo plazo su exitoso proyecto en el Camp Nou.