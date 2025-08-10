El 1x1 del Barça contra el Como

El Trofeu Joan Gamper se quedó en la capital catalana después de que el FC Barcelona ganase al Como por una contundente 5-0, gracias a los dobletes de Fermín López y Lamine Yamal, además del gol de Raphinha. Claro dominador en todos los aspectos del partido, el equipo volvió a dejar claro que llega enchufado para el inicio de LaLiga.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona ante el Como:

Joan Garcia (6): Atento

Mantuvo su portería a cero y demostró muy buenos reflejos, sobre todo en una primerísima primera acción de los italianos que fue anulada por fuera de juego. Más que correcto en el resto del encuentro.

Eric Garcia (6): Afianzado

A pesar de que la salida de Iñigo Martínez le podría dejar un hueco en el eje de la zaga, cada partido le permite afianzarse más en el lateral diestro. Fue sustituido en el descanso por Koundé

Araujo (6): Exigido

El Como marcó una línea de presión muy elevada y puso en algunos apuros al uruguayo en la salida de balón. Estuvo contundente y acertado en el corte.

Cubarsí (7): Perro viejo

Estrenó su nuevo dorsal, el '5', se ubicó en la izquierda del eje central y volvió a realizar una 'masterclass' de cómo hacer que el rival se desespere cayendo en fuera de juego. Excelente partido del catalán en todos los aspectos defensivos.

Balde (6): Activo

Fue un puñal por la banda izquierda y ofreció muchas ayudas en ataque, liberando y combinando con Raphinha. En defensa dejó alguna duda más.

De Jong (6): Ordenado

Muy fino en la recuperación de la posesión, imprimió el ritmo que quiso: más acelerado o más pausado, según convenía. El neerlandés llega a tono para el inicio de la temporada oficial.

Pedri (7): Influyente

Asumió el control del partido desde la medular, tuvo una gran influencia en el juego. Totalmente imprescindible en el esquema de Hansi Flick, a pesar de no haber tenido excesiva influencia directa en ataque.

Fermín (8): Juan Palomo

Yo me lo guiso, yo me lo como. Recuperó un balón en la frontal del área y con un gran disparo abrió la lata y un cuarto de hora después, todavía en el primer tiempo, completó su doblete con un brillante lanzamiento cruzado. El onubense se reivindicó en la mediapunta estrenando su cuenta goleadora en pretemporada. Fue el MVP del Gamper.

Lamine Yamal (8): Brillante

Sea un partido amistoso o sea una final de Copa, el de Rocafonda se lo toma siempre igual de en serio. Es un peligro constante por la banda derecha y fue un auténtico dolor de muelas. Marcó el gol más fácil de toda su carrera en el primer tiempo y puso el broche de oro en el segundo con un gol marca de la casa.

Rashford (7): Referente

Las lesiones de Lewandowski y Dani Olmo, junto con que Ferran Torres estuvo entre algodones, le dejaron como única opción para situarse como delantero centro. Galopó por el Johan Cruyff para asistir a Raphinha en el 3-0. Tuvo el quinto en sus botas, lo hizo todo bien, pero erró incomprensiblemente en la definición. Dejó su puesto en el descanso para Ferran.

Raphinha (7): Multiusos

Ejerció como primer hombre en la presión, bajó a campo propio para ayudar en la construcción de la jugada y, evidentemente, creó peligro en ataque con el balón en los pies. Empujó el balón al fondo de la red para anotar el tercero de la noche, su primer gol de la pretemporada y asistió a Lamine en el cuarto.

Ferran Torres (6): Diluido

Entró en el descanso para situarse como referencia ofensiva y falló una ocasión muy clara a asistencia de Lamine. El equipo perdió algo de mordiente en ataque, pero lo dio todo sobre el verde.

Koundé (6): Dosificado

Bien posicionado y muy correcto en el corte. El buen nivel de Eric Garcia en el lateral diestro hace prever que esta temporada no será tan irremplazable como hasta el momento.

Casadó (6): Alternativa

A pesar de que De Jong ha dado un paso adelante desde que se recuperó de su lesión, el centrocampista de La Masia volvió a dejar claro que será útil esta temporada. Líder con y sin balón.

Gavi (6): Capitán

La retahíla de cambios derivó en que el de Los Palacios acabase portando el brazalete. Se situó en la segunda altura del centro del campo, aunque venía situándose de mediapunta.

Christensen (6): Recuperado

Todo parecía indicar que se situaría en el costado izquierdo del eje de la defensa, pero ahí se mantuvo Cubarsí. De estar en la rampa de salida a ser un claro candidato para acompañar al de Estanyol este curso.

Bardghji (6): Tapado

Apenas tuvo tiempo para exhibirse, como sí pudo hacerlo durante la gira asiática. Todo parece indicar que se mantendrá en la plantilla del primer equipo.

Toni Fernández (6): Voluntarioso

Se situó en el extremo izquierdo y le puso ganas como el que más. Muy trabajador y con potencial para acabar haciéndose un hueco en el primer equipo con el paso de los años.

Dro (6): Prometedor

Volvió a la mediapunta, donde más puede hacer brillar su potencial. Hará bien el Barça en cuidar a un diamante como es el gallego.

Gerard Martín (6): Comodín

Empezó de lateral, pero Flick le volvió a dar bola como central izquierdo.

Jofre Torrents (s.c.): Testimonial

Jugó el último minuto sustituyendo a Cubarsí y situándose en el lateral zurdo.