Alineación del Barcelona contra el Como para el Trofeu Joan Gamper

El FC Barcelona se enfrenta esta noche (21:00 horas) al Como italiano en el Trofeu Joan Gamper, en lo que será la última prueba de pretemporada para los blaugranas. El cuarto amistoso antes de que el curso oficial dé el pistoletazo de salida será un buen test para comprobar en qué estado de forma llega el equipo que dirige Hansi Flick para la hora de la verdad.

Durante la gira estival por Japón y Corea del Sur, los catalanes sumaron un pleno a tres en victorias: 1-3 contra el Vissel Kobe, 3-7 frente al Seoul y 0-5 ante el Daegu. Esta noche, en la presentación de la plantilla ante la afición en el Estadi Johan Cruyff buscarán mantener las buenas sensaciones demostradas en territorio asiático.

Para ello, Hansi Flick ha confeccionado un once titular de garantías, tal y como ya realizó durante los anteriores encuentros. Una alineación que bien podría ser la misma que utilice en el estreno liguero del próximo sábado 16 de agosto contra el Mallorca (19:30 horas).

El técnico alemán no podrá contar con Robert Lewandowski, quien también será baja para el inicio en la competición doméstica por una molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por ello ha apostado por situar a Marcus Rashford en la punta del ataque. Tampoco estará en el banquillo Dani Olmo, quien se ha ejercitado recientemente al margen del grupo por molestias musculares.

Así pues, este es el once que ha alineado Hansi Flick para medirse al Como en el Trofeu Joan Gamper: Joan Garcia; Eric, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rashford y Raphinha.