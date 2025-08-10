Dónde ver el Barça - Como del Trofeu Joan Gamper gratis y online

El Trofeu Joan Gamper 2025 se disputa este domingo 10 de agosto en el Estadi Johan Cruyff entre el Barça y el Como 1907, en la tradicional cita de presentación del equipo antes del inicio de LaLiga. El partido, con horario fijado para las 21:00 horas (CET), servirá para ver por primera vez en casa al conjunto de Hansi Flick y para presenciar el debut de fichajes como Marcus Rashford y Joan Garcia.

Aunque inicialmente estaba previsto que se jugara en el Spotify Camp Nou, los retrasos en las obras obligaron a mantener el encuentro en el Johan Cruyff, con capacidad para unos 6.000 espectadores. No será la primera vez que el Gamper se celebra allí: en 2021 el Barça ganó 3-1 a la Juventus de Cristiano Ronaldo en este mismo escenario.

La jornada arrancará con ambiente festivo desde las 19:00 horas, cuando se abrirán las puertas. En la previa actuarán Lil Dami, Maria Hein y Mon DJ, mientras que en el descanso será el turno de Doctor Prats. A las 20:05 horas comenzará la presentación individual de los jugadores, en la que se espera la presencia de Marc-André ter Stegen tras recuperar la capitanía.

En lo deportivo, Rashford apunta a ser titular como ‘9’ por la baja de Lewandowski y las molestias de Ferran Torres. También se prevé que Dani Olmo tenga pocos minutos por una sobrecarga. El Como, dirigido por Cesc Fàbregas desde el banquillo, llega invicto en pretemporada tras superar a Lille, Al-Ahli, Ajax y Betis. El encuentro tendrá además un componente sentimental con el regreso de tres canteranos culés: el propio Fàbregas, Sergi Roberto y Álex Valle.

¿A qué hora es el Barça - Como del Gamper?

¿Dónde ver el Barça - Como por TV?

En partido se podrá ver en directo de forma gratuita a través del canal de YouTube del FC Barcelona, donde se han emitido los primeros tres partidos de la pretemporada con gran éxito de espectadores.

Cabe recordar que después del fiasco de la primera retransmisión, el club decidió emitir los demás partidos de forma gratuita para paliar los problemas ocasionados. Para los residentes en Catalunya, el Gamper se podrá ver también en TV3 y su plataforma digital 3Cat.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.