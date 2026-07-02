Scariolo defiende su temporada con el Real Madrid: "Hemos devuelto al equipo a un lugar de prestigio en Europa"

Sergio Scariolo se pronunció en redes sociales tras anunciarse su destitución como técnico del Real Madrid. El italiano quiso despedirse de los aficionados blancos y hacer un repaso a la temporada del club. No conseguir ningún título ha sido letal para el técnico, a pesar de estar a tan solo una victoria de conquistar la Euroliga en Atenas.

"Ha llegado el momento de despedirme de la afición del Real Madrid. Toda la autocrítica ya la hemos hecho en múltiples ocasiones. Toca mostrar mi agradecimiento al club, en primer lugar, a los jugadores, a los miembros del cuerpo técnico y a la afición, que la gran mayoría ha creído en nosotros y nos ha apoyado hasta el final", inició en el vídeo.

El italiano sacó pecho del buen juego de su equipo durante el curso. "Desde mi primer día en el club, se me indicó, con la máxima claridad y contundencia, que el objetivo más importante era devolver al Real Madrid a un lugar de prestigio en Europa. Doce meses después, con humildad y con orgullo, puedo decir que lo hemos conseguido. Además jugando el mejor baloncesto posible, como todo el mundo nos ha reconocido".

"Hemos hecho una gran temporada regular, un excelente playoff y una extraordinaria Final Four, con el equipo destrozado por las lesiones en un ambiente tremendamente adverso y ahí lo dejo. Hemos estado a un suspiro de ser campeones de Europa, produciendo un gran esfuerzo que hemos pagado en el playoff de liga. Dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa", prosiguió.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid esta temporada / ACBPhoto

"Hasta la racha de lesiones, que han destrozado nuestro juego interior, todos creíamos que íbamos en la dirección correcta para ser campeones de liga. Habíamos dominado la temporada regular. Solo una vez en 30 años de la historia de la ACB, un equipo había asegurado su puesto en la fase regular con tanta antelación y con la seguridad con la que habíamos ganado los últimos cinco partidos al equipo que más respetábamos y que considerábamos el rival más creíble: el Valencia Basket".

Finalmente, deseó suerte al conjunto blanco para la próxima temporada. "Deseo que el año que viene el equipo tenga ese punto de suerte que nos ha faltado este año y pueda ganar esa Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año. Un fuerte abrazo para todos los aficionados del Real Madrid". Su sucesor en el banquillo será Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket.