El fracaso de temporada del Real Madrid tambalea la sección blanca

Tras llevar ya varias semanas de vacaciones y digerir la sonada eliminación en el play-off de la Liga Endesa, el Real Madrid se prepara para una nueva e importante reestructuración en su sección de baloncesto.

El club blanco decidió el pasado verano relevar a Juan Carlos Sánchez como la figura relevante en los despachos, y apostó por la llegada de Sergio Rodríguez como nuevo general manager.

Juan Carlos Sánchez cuenta con la confianza de Florentino Pérez para buscar un recambio a Feliz / EFE

Su regreso al Real Madrid vino acompañado del también exjugador Martynas Pocius, como una pieza importante en el scouting de la sección, y nombres como el de Rudy Fernández también se integraron en el organigrama de la planta noble.

El Madrid, dispuesto a deshacer los cambios del pasado verano

Pero en algo menos de un año, la planificación apunta a saltar por los aires. Según informó en las últimas horas el portal 'Encestando', Florentino Pérez tendría decidido dar media vuelta y devolverle a Sánchez el cargo de secretario técnico de la sección.

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dicho movimiento implica que Sergio Rodríguez perderá gran parte de sus funciones, de manera que su futuro queda en el aire. Ahora bien, tiene contrato con el Real Madrid, y en caso de que el club blanco quisiera prescindir de sus servicios, tendrían que indemnizarle.

Sin dudas con el futuro de Scariolo

A priori, serán los cambios más significativos, ya que la figura de Sergio Scariolo no se toca, y el técnico italiano, con contrato hasta 2028, conservará su cargo pese a la decepción de haber cerrado el curso sin títulos. Sí que se apunta a posibles cambios en el staff técnico, aunque por el momento no se precisan los nombres.

La decisión de que continúe Sergio Scariolo la tomó el presidente, consciente que su salida significaba también un fracaso para él / RMADRID

El Real Madrid disputó este curso las finales de Supercopa Endesa, Copa del Rey y Euroliga, pero el desenlace ante Valencia Basket, Baskonia y Olympiacos siempre fue el mismo: derrota.

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Ahora bien, la prematura eliminación en el play-off de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife en los cuartos de final ha sido definitiva. Se esperaban 'víctimas' y cambios, y una vez que se ha reposado la decepción, las decisiones han acabado llegando.