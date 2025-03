La decepcionante experiencia de Roger Grimau en Rumanía

La primera aventura internacional de Roger Grimau tras dejar el banquillo del Barça apenas le ha durado unos meses. El ex entrenador azulgrana y el Dinamo de Bucarest han llegado a un acuerdo para rescindirle el contrato que firmó por dos temporadas.

Y es que las cosas no le han ido demasiado bien al ex capitán del Barça desde su llegada a Rumanía donde cogió la dirección del equipo con la intención de hacerlo crecer pero la realidad es que no se han cumplido las expectativas y el propio técnico ya tenía claro que su futuro estaba sentenciado a pesar de haber ganado el último encuentro.

'BasketNews' ya avanzaba que el Dinamo de Bucarest tenía decidida su salida a pesar de haber firmado por dos temporadas y media a razón de medio millón de euros por año, y con el trabajo añadido del control de los equipos inferiores.

El primer equipo no ha funcionado

Pero su trabajo con el primer equipo no dio los frutos esperados ya que después de 24 encuentros oficiales, se va con un balance de siete victorias por 17 derrotas y con la cúpula directiva muy decepcionada por la trayectoria del equipo en estos meses.

Roger Grimau no ha tenido suerte en su primera experiencia internacional tras dejar el Barça / SPORT

Tras caer eliminados en febrero de la European North Baskwetball League, al equipo solo le quedaba el reto de meterse en los play-offs, aunque el objetivo parecía imposible ya que a falta de cinco jornadas de la temporada regular andaba lejos de los puestos de play-offs.

El propio jugador ya tenía claro que sus días en el club rumano estaban contados, cosa que incluso había comentado en el mismo vestuario y el club apenas ha tardado unos días en destituirlo, aunque no s e conocen los términos del acuerdo.

"No hubo química"

El presidente del club, Ionut Popa, aseguró que la etapa de Grimau en el Dinamo de Bucarest no ha funcionado “por una cuestión de química ya que esperaba una buen inversión en fichajes de cara al próximo año, pero le dijimos que desconocíamos cómo estaba la economía y los presupuestos, y que incluso podía ser menor”, comentó.

Ante la situación tensa y sin futuro de una clara mejora de la plantilla, tanto el jugador como el club han decidido que lo mejor es poner punto y final a su relación.

Grimau deja el club rumano y vuelve a estar en el mercado como entrenador, ala espera de una posible oferta ya de cara a la próxima temporada y el técnico no descarta que pueda hacerlo en algún equipo ACB.