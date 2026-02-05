Lebron James y los Lakers podrían separar sus caminos

Los caminos de LeBron James y Los Ángeles Lakers podrían separarse justo al finalizar esta temporada. Esa es, al menos, la sensación que se respira en ambas partes, de acuerdo con Jake Fischer, analista y especialista de la NBA, quien asegura que el escenario más probable apunta a un cierre de ciclo en el conjunto angelino.

La razón principal estaría en el nuevo rumbo deportivo de la franquicia, donde los Lakers priorizarán la construcción del equipo en torno a Luka Doncic y Austin Reaves, dejando a LeBron ante la posibilidad de iniciar una nueva etapa en otra organización.

LeBron James y Luka Doncic en un partido de los Lakers / Chris Szagola

El futuro de LeBron James con los Lakers

Fischer fue directo al describir el ambiente en Los Ángeles de cara al verano: “Sin duda, los Lakers están listos para dejar ir a LeBron James, y creo que LeBron James también está listo para dejar ir a los Lakers”, declaró en una transmisión en vivo de Bleacher Report. “Esa es la sensación generalizada en Los Ángeles sobre lo que nos espera este verano”.

El equipo tiene múltiples asuntos por resolver cuando termine la campaña. Uno de los más importantes será el caso de Austin Reaves, quien —según se espera— rechazará su opción de jugador para negociar el contrato más grande de su carrera. A la vez, el club deberá reforzar el plantel para que acompañe a Luka Doncic, pieza central del nuevo proyecto.

Las cuentas no mienten: contrato, prioridades y una decisión inevitable

Con los Lakers dispuestos a invertir fuerte en Reaves y en fichajes complementarios, el futuro de LeBron queda, como mínimo, en duda. El alero se encamina a ser agente libre, con un salario al vencimiento de 52,6 millones de dólares, una cifra que condiciona seriamente la planificación si la directiva pretende rearmar el equipo a largo plazo.

Además, el bajo rendimiento de Lebron, en parte por las lesiónes, pueden ser un problema para 'King James' quien encara a sus 41 años su temporada número 23 en la la NBA.

Aun así, no todo está cerrado. Los Lakers podrían considerar una extensión para el jugador de 41 años, pero bajo una condición clave: una reducción salarial. Ese punto sería determinante, porque falta saber si una renegociación de ese tipo satisface a ambas partes.

¿Regreso a casa?

Si se concreta la separación, el cierre de carrera de LeBron podría tomar un giro simbólico: la posibilidad de regresar a Cleveland. El escenario de una reunión con los Cleveland Cavaliers empieza a tomar fuerza como un desenlace ideal, en el que el cuatro veces MVP volvería al lugar donde construyó una parte esencial de su legado y donde se podría reunir con James Harden en un último 'last dance'.