El ex madridista Guerschon Yabusele, traspasado a los Chicago Bulls

La salida de Guerschon Yabusele de los New York Knicks era cuestión de tiempo. Lo que empezó como una apuesta con cartel y expectativas ha terminado convertido en un episodio incómodo para la franquicia y, sobre todo, en un frenazo para el propio jugador en su regreso a la NBA.

A pocas horas del cierre de mercado —esta noche, a las 21:00 (hora española)—, el ala-pívot francés ha sido traspasado a los Chicago Bulls. De esta manera, el ex del Real Madrid pone punto y final a su etapa en la Gran Manzana.

Yabusele pone rumbo a Illinois y los Knicks reciben a Dalen Terry, que fue número 18 del Draft de 2022. Terry, sin embargo, no ha logrado consolidarse en Chicago, donde nunca ha encontrado un rol definido y no ha alcanzado los 14 minutos de media por temporada. Su llegada a Nueva York se entiende más como un perfil claro de jugador de rotación.

De la incertidumbre a los hechos

Apenas un día antes, Yabusele intentaba rebajar el ruido alrededor de su situación. En declaraciones a Stefan Bondy, de The New York Post, el francés aseguraba que no había ningún acuerdo cerrado y que seguía siendo jugador de los Knicks, aunque admitía que varios equipos se habían interesado por él: “No estoy cerrando ninguna puerta. No sé qué va a pasar mañana… No se ha discutido ni firmado nada ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, soy jugador de los Knicks”, explicó.

Sobre su posible regreso a Europa, el francés admitió que hubo contactos: “Ha habido equipos que me llamaron… se están preparando para ficharme si vuelvo por ese camino. Ya veremos qué pasa”.

Ese “ya veremos” duró poco. La realidad del mercado, y el encaje perdido en Nueva York, han pesado más que cualquier prudencia verbal. Yabusele aterrizó en los Knicks envuelto en expectativas que no se han materializado, con un rendimiento que, en la práctica, ya ha sido descrito dentro del entorno como un “fiasco” para la franquicia. Y también como un golpe para el jugador: su segunda etapa en la liga, iniciada el curso pasado con buen pie en los Philadelphia 76ers, se ha quedado sin continuidad en la Gran Manzana.