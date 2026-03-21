Kevin Durant ya está listo para superar a Michael Jordan en la NBA

Kevin Durant anotó 25 puntos este viernes en la victoria de los Houston Rockets y está a 26 de superar los 32.292 puntos anotados por Michael Jordan en su carrera en la NBA, en una jornada en la que los Boston Celtics mantuvieron el pulso con los Detroit Pistons en lo más alto del Este y en la que los New York Knicks ganaron el derbi a los Brooklyn Nets.

Durant está cada vez más cerca de superar los puntos de Michael Jordan en la NBA. Lideró la cómoda victoria de sus Rockets contra los Atlanta Hawks (117-95) y podrá superar la marca de MJ este sábado, en casa contra los Miami Heat, o dos días más tarde precisamente en Chicago. Los Rockets visitarán el United Center el lunes, el templo de los Chicago Bulls con los que Michael Jordan fue seis veces campeón NBA.

Los Pistons defienden el liderato

Los Pistons defendieron su liderato con una victoria por 115-101 en casa contra unos Golden State Warriors que siguen sin poder contar con Stephen Curry por una lesión de rodilla. Detroit manda en el Este con un balance de 51-19 y lleva tres victorias consecutivas pese a convivir con la ausencia prolongada de su estrella Cade Cunningham, al que se le diagnosticó un colapso pulmonar.

Se espera que Cunningham regrese para el comienzo de los 'playoffs', a mediados de abril. Mientras tanto, el líder anotador de los Pistons fue Jalen Duren, con 23 puntos.

Hugo González gana con Boston

En la segunda plaza se ubican los Boston Celtics (47-23), que ganaron 117-112 en el campo de unos Memphis Grizzlies sin el español Santi Aldama con 30 puntos de Jaylen Brown. El madrileño Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, aportó cinco puntos, cinco rebotes y una asistencias en 14 minutos en pista para Boston. Jayson Tatum tuvo una noche deslucida y no pasó de un tres de quince en tiros de campo para trece puntos y nueve rebotes.

Los Knicks mandan en Nueva York

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández lucharon hasta el final, pero no pudieron evitar una nueva derrota en el derbi de Nueva York contra los Knicks. Los Knicks dominan con puño de hierro el derbi de Nueva York desde enero de 2023. Los de Manhattan, que ya venían de endosar a sus vecinos de Brooklyn una paliza sin precedentes (+54, mayor margen de la historia de la franquicia), encadenan 14 victorias consecutivas ante los Nets. El equipo de Jordi Fernández atraviesa una complicada racha de seis derrotas consecutivas y solo dos victorias en los últimos partidos.

Karl-Anthony Towns, pese a fallar dos tiros libre que hubieran dado vida a su equipo a pocos segundos del final, fue el hombre del partido. El dominicano contribuyó a la victoria de Nueva York con un doble-doble (26 puntos y 15 rebotes), además de 1 asistencia y 1 robo. Jalen Brunson (17 puntos) y OG Anunoby (16 puntos) secundaron a Towns, mientras que Josh Minott, por parte de los Nets, anotó 22 puntos, seguido de los 17 de Ziaire Williams y los 11 de Nolan Traore.

Entre los demás resultados, los Minnesota Timberwolves, sin Anthony Edwards, perdieron 104-108 en casa contra los Portland Trail Blazers, y los Denver Nuggets se impusieron a los Toronto Raptors (121-115). Jamal Murray lideró a los Nuggets con 30 puntos y el serbio Nikola Jokic aportó 22 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.