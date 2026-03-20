Doncic, desatado: recital con 60 puntos para tumbar a los Heat

Luka Doncic firmó esta madrugada una de esas actuaciones que no se olvidan. El esloveno destrozó a los Miami Heat con 60 puntos en la victoria de los Lakers por 126-134, en el segundo partido de un 'back to back' durísimo y además a domicilio. Fue un encuentro exigente y tras un duro partido ante los Rockets la madrugada anterior, pero Doncic convirtió el cansancio en espectáculo. Los Lakers llegaron a verse 15 puntos abajo, sufrieron en defensa durante muchos tramos y parecían condenados a una noche larga, hasta que Luka decidió adueñarse del partido.

Su recital fue total. No solo por el volumen anotador, sino por la sensación de control absoluto. El esloveno terminó con 60 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 5 robos, una barbaridad individual que sostuvo a unos Lakers que fueron creciendo a medida que él incendiaba el choque. Cuando Miami intentó resistir, Doncic respondió con más talento, más personalidad y esa facilidad insultante para encadenar canastas imposibles como si fueran rutinarias.

Pero lo más impactante no fue solo la cifra, sino la naturalidad con la que la alcanzó. Luka jugó como si todo estuviera bajo control, enlazando triples, penetraciones y acciones de genio con una facilidad casi insultante. Su exhibición fue tan evidente que hasta el rival se rindió a ella. Bam Adebayo lo resumió así: "Sé lo que es estar en ese modo... como la gente puede ver, no es fácil llegar a 80". El pívot dejó también un recado con estas declaraciones acordandose de todos los que criticaron su histórica actuación ante los Wizards donde anotó 81 puntos.

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Unos números de MVP

Lo más impresionante es que esto ya no parece una excepción. Luka atraviesa un momento de forma descomunal y los números lo retratan a la perfección. En sus últimos ocho partidos está promediando 40,9 puntos, 8,9 rebotes y 7,4 asistencias, una secuencia de superestrella en modo MVP que ha disparado a unos Lakers lanzados. Y por si faltaba otra prueba de su impacto, en apenas 24 horas ha sumado 100 puntos entre los dos partidos del back to back, después de los 40 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias que ya había firmado en la victoria ante Houston por 124-116.