Así encajó el Barça el fichaje de Dame Sarr por su nuevo equipo

Las principales universidades estadounidenses han sacado la artillería pesada para tratar de convencer a Dame Sarr de que se uniera a ellas. El joven jugador italiano apunta a ser uno de los grandes nombres del Draft de la NBA de 2026, y fueron varios, los 'colleges' que intentaron seducirle.

Finalmente, y prácticamente como si de la lotería se tratase, Duke ha sido la universidad afortunada, y el exjugador del Barça vivirá allí el siguiente paso de su carrera antes de intentar dar el salto a la NBA. No es mala plaza, ya que el próximo número 1 del draft NBA, Cooper Flagg, ha brillado este curso allí.

Cooper Flagg, una de las mayores promesas del baloncesto universitario / EFE

Las palabras de Sarr tras firmar con Duke

"No hay mejor lugar para prepararte que Duke. Para estar lo más listo posible para la NBA y alcanzar mi mejor versión, necesitaba ambas experiencias: jugar en un equipo profesional como el Barcelona y jugar en un entorno profesional diferente como Duke contra otros jugadores de mi edad. Oportunidad, minutos, repetición: este camino es el mejor paso para mí en este momento", comentó un Sarr que, tras hacerse oficial su elección por Duke, también quiso mandar palabras de cariño a un Barça que le ha formado estos últimos años y con el que ha competido tanto en Euroliga como en Liga Endesa.

Cariño y agradecimiento para el Barça

"Estoy muy agradecido por esta temporada. He mejorado mucho como jugador y como persona. Mis compañeros y parte del cuerpo técnico fueron excelentes conmigo. Gracias a ellos tuve esta oportunidad. Son parte de mi crecimiento y les agradezco por ello", comentó en declaraciones a la 'ESPN'. Una salida, del club azulgrana, que llegó con la desobediencia por parte del club a la prohibición de asistir al Nike Hoop Summit, y el posterior acuerdo para que el jugador ya no vistiese más la camiseta del Barça hasta final de temporada.

Joan Peñarroya dando instrucciones a Dame Sarr / Dani Barbeito

Peñarroya y Satoransky fueron los más críticos

Joan Peñarroya y Tomas Satoransky fueron las voces más disonantes con la decisión tomada por Sarr. Mientras que el técnico azulgrana no entendía "como los jóvenes podían cambiar tener minutos en todo un Barça por ir a jugar un torneo amistoso", el base checo fue contundente en una entrevista en Rac 1 hace un mes. "Nunca jugué a baloncesto para ganar dinero. Creo que incluso en una edad joven, tuve paciencia para elegir mis siguientes pasos, y en mi caso, si estoy en un club, aunque sepa que no voy a seguir ahí en un futuro, lo hago todo por el club hasta que venza el contrato o que lleguemos a un acuerdo para terminarlo. Pero yo no me iría y dejaría tirados a unos compañeros con los que vas a la guerra", le comentó a Dani Aguilà.

Han sido prácticamente excepciones, ya que prácticamente todo el equipo, pese a que quizás no compartió las formas en como se hizo, sí que entendió la decisión tomada por el italiano. Y una vez que se ha confirmado que Sarr jugará en Duke la temporada que viene, muchos de sus antiguos compañeros de vestuario han compartido mensajes de alegría y de felicidad por el destino que ha elegido el joven escolta.

Dame Sarr, junto a Kevin Punter en un partido del Barça / Dani Barbeito

La alegría del vestuario azulgrana

"Sí señor, orgulloso de tí, hermano", comentó un Kevin Punter que ha ejercido de maestro de Sarr en estos meses en los que han coincidido en la capital catalana. También otros integrantes de la actual plantilla, como Chimezie Metu, Justin Anderson o Mathieu Grujicic, el cedido James Nnaji con el que coincidió tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores, y otros jugadores con pasado azulgrana, como Kasparas Jakucionis, que apunta a ser una elección alta en el próximo draft, y un Cory Higgins con el que también compartió vestuario. Todos ellos se han alegrado de la decisión de Sarr de jugar en Duke la próxima temporada.

Quedará por ver como es la evolución del italiano en su nuevo equipo. Por el momento, la página 'NBA Draft Room' le sitúa en la 17ª posición del draft de 2026, un buen punto de partida. En Duke, Sarr compartirá equipo con Cameron Boozer, hijo del mítico Carlos Boozer que tanto éxito obtuvo en la NBA. Su retoño apunta a ser una de las altas elecciones del draft del próximo año.