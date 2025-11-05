Un fichaje fallido del Barça se sale en su debut con el Mónaco

El Barça de Joan Peñarroya sigue con los mismos pívots esta temporada que la anterior: Jan Vesely, Youssoupha Fall y Willy Hernangómez. A pesar de ello, el club apostó de primeras por la salida del gigante senegalés, pensando que para sustituirle, podría acometer el fichaje del francés Yoan Makoundou.

Sin embargo, el club azulgrana tenía cerrado el acuerdo con Makoundou, pero este todavía tenía contrato con el Mónaco. El club del Principado no quiso dejarle salir, consciente de que facilitaría la incorporación de un jugador con potencial a un rival directo sobre el papel en la parte alta de la Euroliga.

La situación obligó al club azulgrana a acelerar la contratación de otro jugador para apuntalar el juego interior, y vistas las limitaciones que ofrecía el mercado, el Barça dio marcha atrás con Fall. En las oficinas del Palau Blaugrana se decidió volverle a incorporar, firmándole un contrato hasta el 2026.

Makoundou reaparece por la puerta grande tras superar su lesión

El pívot galo ha estado en el dique seco desde el inicio de la presente temporada por una lesión en el hombro. No disputaba un partido desde el pasado 2 de junio, en un choque correspondiente a los cuartos de final del Play-Off de la liga turca. Makoundou estuvo cedido el anterior curso en el Turk Telekom.

Sin embargo, la pasada semana empezó a entrenar bajo las órdenes de Spanoulis, que le hizo reaparecer en partido de la Liga francesa. Los monegascos derrotaron a domicilio al Limoges (77-94), y Makoundou protagonizó un retorno esperanzador.

Makoundou, machacando el balón en el partido ante el Limoges / Twitter: @ASMonaco_Basket

En tan solo 14:26 minutos de juego, anotó 16 puntos y capturó cuatro rebotes para un total de 17 créditos de valoración. Relevó al ex azulgrana Nikola Mirotic. Esta próxima semana se espera su debut en Euroliga, en la visita del Mónaco a la cancha del Maccabi Tel Aviv (jueves, 21 h).