Definidas las sedes de los equipos 'exiliados' de la Euroliga

El baloncesto europeo no es ajeno a la Guerra que se vive en Oriente Medio. Hasta tres equipos de la Euroliga viven en primera persona los ataques que se vienen registrando en países como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Israel o Catar.

Tanto Hapoel Tel Aviv como Maccabi Tel Aviv ya arrancaron la temporada jugando sus partidos como local en Sofía (Bulgaria) y Belgrado (Serbia) respectivamente. La desescalada del conflicto de Israel en Palestina se tradujo en la luz verde otorgada por la Euroliga a ambos equipos para regresar a sus pabellones y jugar ante sus aficiones.

Hapoel y Maccabi tendrán que dejar el país y jugar sus encuentros de Euroliga en Belgrado y Sofía / EUROLEAGUE

Pero la 'huida del exilio' ha durado poco, y por la situación que se vive en Oriente Medio, tanto ellos como un tercer equipo de la Euroliga, deben hacer las maletas y alejarse de su afición.

Dubai se une al 'exilio' de Maccabi y Hapoel

El nuevo en esta situación es el Dubai Basket. La ciudad de Emiratos Árabes Unidos ha sufrido alguna de las consecuencias de la Guerra que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. El espacio aéreo del país ha sido cerrado, y para que la logística del equipo sea la más cómoda, el debutante en la competición se instalará en territorio europeo hasta nuevo aviso.

Dzanan Musa, con Dubai Basketball / ANDREJ CUKIC

Maccabi Tel Aviv regresa al Aleksandar Nikolic Hall (Pionir) de la capital serbia, mientras que el Hapoel regresará al Arena 8888 de Sofía, en Bulgaria.

Por su parte, Dubai se 'muda' a Bosnia, y el Zetra Arena de Sarajevo, conocido también como el Juan Antonio Samaranch Olympic Hall, con capacidad para 12.000 espectadores.

Mudanza también en la Eurocup

Además, el Hapoel Jerusalén de la Eurocup disputará sus partidos en el Ranko Zeravica Sports Hall, también de Belgrado. En un comunicado, la Euroliga aseguró que mientras tanto "seguirá supervisando la evolución de la situación" y se mantendrá en contacto con "todas las partes implicadas", así como que anunciará "cualquier modificación relativa a las decisiones anteriores en caso de que la situación en la región cambie".

Además, en los próximos días se detallarán las nuevas fechas de los partidos suspendidos por el conflicto. Esta semana, no se disputarán el Maccabi - Hapoel y el Partizán - Dubai.