Itoudis explota con el arbitraje sufrido ante el Real Madrid: "Ellos han tirado 64 tiros libres, nosotros 35"

El Real Madrid se apuntó anoche el primer punto de la eliminatoria del play-off de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv. Los blancos derrotaron al cuadro israelí por 86-82 en un marcador más ajustado después de que el equipo de Sergio Scariolo se dejase ir.

Mandaban los madridistas por 18 puntos (82-64) a algo menos de cinco minutos para el bocinazo final, pero el equipo de Dimitris Itoudis se apuntó un parcial de 4-18 para maquillar el electrónico. Los visitantes tuvieron varios triples para colocarse a tan solo un tanto en los últimos segundos, pero erraron las oportunidades.

El Real Madrid se apuntó el primer punto de la eliminatoria del play-off ante el Hapoel Tel Aviv / EFE

Itoudis, expulsado por dos técnicas

Un Itoudis que no pudo vivir desde el banquillo el final del encuentro, ya que fue expulsado del partido por dos técnicas. La segunda fue a 6:49 para el final del choque, tras protestar de manera alterada una acción que terminó con la canasta de Andrés Feliz que situó el 75-64 en el marcador.

Lejos de dejar su expulsión en un 'calentón', en rueda de prensa, Itoudis demostró que su indignación no había decrecido, más bien lo contrario. El técnico griego puso sobre la mesa una desigualdad en cuanto a las veces que su equipo y el Real Madrid han ido a la línea de personal en las tres ocasiones en las que se han enfrentado esta temporada.

Itoudis puso sobre la mesa la diferencia de tiros libres entre ambos equipos

"El partido 1 fue en Botevgrad (Bulgaria), el segundo de regular season en Madrid y el tercero de playoff aquí también. En tiros libres vamos 35-64 para el Real Madrid. Solo he mencionado un hecho, no quiero que me penalicen. Tal y como mencioné situaciones como los rebotes y las pérdidas, también comento el número de tiros libres", comentó un Itoudis que, cuestionado por las dos técnicas que le señalaron y si estaba preocupado por si se podía repetir en el segundo partido, también mostró su enfado con el periodista que le realizó la pregunta.

Dimitris Itoudis, entrenador del Hapoel Tel Aviv / EFE

"¿Así que como me castigaron en el primer partido también me van a castigar en el segundo? Ya me han castigado por lo que he hecho en el primero, sabes algo que yo no sé? Estamos todos en rueda de prensa, pero me suena amenazante tu pregunta, como si estuviese preocupado porque me vuelva a pasar en el segundo partido. Solo he mencionado hechos, puedes mirar las estadísticas y no he hecho ningún comentario porque no quiero que me multen. El Real Madrid nos castigó con el rebote ofensivo, pero en tres partidos no hemos podido ir tan a menudo a la línea de personal", comentó el griego ante los medios.

El balance en los tres partidos

En el primer partido de la serie, el Real Madrid visitó la línea de personal en 28 ocasiones por 14 de los israelíes. En el partido jugado en Bulgaria, el tanteo fue de 8-16 para el conjunto blanco, mientras que en el disputado en el Palacio en la segunda vuelta de la temporada regular, los de Sergio Scariolo también visitaron en más ocasiones la línea del 4,60 (28-13).

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

La respuesta de Scariolo a Itoudis

El técnico italiano, cuestionado por las palabras de su colega de profesión, habló de que su equipo trabaja muchas situaciones que le llevan a la lanzar un alto volumen de tiros libres. "Somos toda la temporada un equipo que va mucho a la línea de tiro libre, tenemos jugadores con peso que atacan el poste bajo, que son capaces de penetrar. Llevamos toda la temporada, independientemente del rival, yendo mucho a la línea de tiro libre y es una parte muy importante de nuestro plan de partido". Este viernes, a partir de las 20:45h (CET), un segundo asalto entre ambos equipos que llegará marcado por las palabras de Itoudis.