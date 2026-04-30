Se confirman las malas noticias con Edy Tavares y su lesión de rodilla: se pierde el play-off de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv

La primera victoria del Real Madrid ante el Hapoel Tel Aviv (86-82) en el partido inicial de la eliminatoria del play-off de la Euroliga tuvo un alto coste para el conjunto blanco.

Uno de los pilares del equipo de Sergio Scariolo, Edy Tavares, se hizo daño en su rodilla izquierda y tuvo que abandonar la pista del Palacio con signos de dolor y cojeando.

No se llevaban ni tres minutos de partido, en una lucha con Dan Oturu por un rebote defensivo, cuando el caboverdiano cayó mal y ya se vio rápidamente que el '22' del Real Madrid se había hecho daño al quedarse tendido sobre el parquet.

Tavares se marchó a vestuarios cojeando

En la acción se aprecia como el apoyo de Tavares con las dos piernas en pista es correcto, pero que el daño físico llega cuando, estando en el suelo, apoya todo el peso de su cuerpo en la rodilla izquierda. Un minuto más tarde, la realización televisiva señalaba como Tavares se marchaba a vestuarios acompañado por uno de los integrantes de los servicios médicos del club.

Su ausencia hizo que Scariolo tuviese que estirar la rotación de Usman Garuba y Alex Len. El internacional español terminó el partido con seis puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, mientras que el ucraniano se fue hasta los cuatro tantos y seis capturas. Trey Lyles (6), Chuma Okeke (7) y Mario Hezonja (4) también contribuyeron a la batalla por el rebote ganada por el conjunto blanco (40-35), si bien es cierto que Dan Oturu se hinchó a capturar rebotes y terminó con 17.

Alex Len, en el primer partido del Playoff de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv / EFE

Scariolo, contento con el paso al frente de Len y Garuba

"Estoy contento con la prestación de ambos, de Usman y de Alex, y con la respuesta que ha dado el equipo en general para intentar que nuestra pintura estuviese protegida y que capturáramos los rebotes. Felicito a ambos por el partido que han hecho y también al equipo que los ha ayudado", comentó Scariolo en rueda de prensa tras sumar el primer punto de la serie.

Tras realizarse las primeras pruebas médicas, el Real Madrid emitió un comunicado confirmando una lesión en el ligamento interno de la rodilla izquierda. Aunque no se confirma el tiempo de baja estimado, ni de si hay rotura, 'Marca' apunta a que el jugador será reevaluado dentro de dos semanas, de manera que se pierde lo que queda de serie del Playoff de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv.

Por lo tanto, malas noticias para el Real Madrid, que pierden a una de sus grandes referencias en uno de los momentos más exigentes de la temporada como es la disputa del Playoff de la Euroliga. Los blancos se volverán a medir al Hapoel Tel Aviv este viernes 1 de mayo a partir de las 20:45h (CET).