Isaac Nogués refuerza a España en el camino hacia el Eurobasket

El escolta Isaac Nogués se ha unido este martes a la concentración de la selección española de baloncesto que se prepara el Eurobasket y formará parte del grupo de jugadores convocados por Sergio Scariolo para la cita continental.

El baloncestista catalán de 21 años completó además el grupo de jugadores que se entrenan estos días antes del doble partido ante Francia, este jueves en Badalona y el sábado en París.

Isaac Nogués, joven talento de la NBA G League, la liga menor de baloncesto desarrollo estadounidense, en el Rip City Remix de Portland, además de haber sido campeón del mundo con la selección U19 en 2023, participó con España B en el Torneo Ciudad de Málaga, a la vez que reforzó las sesiones de entrenamiento de la Absoluta al principio de la concentración.